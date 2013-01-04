حال و هوای سال نو میلادی در ایران

شبکه خبری روسیا الیوم در گزارشی که نشان دهنده آزادی مراسم اقلیتهای مذهبی در ایران بر خلاف فضاسازی و ادعاهای دشمنان مبنی بر نقض حقوق بشر است، به برگزاری جشن سال نو میلادی از سوی هموطنان مسیحی در برخی مناطق ایران اشاره کرده است.



در این گزارش آمده است : خانواده های مسیحی در ایران با تزیین درختان کاج و خرید هدایا، میهمانیهای خانگی صمیمی را برگزار می کنند. همچنین برخی خانواده ها برای دعا در نخستین روز سال جدید میلادی به کلیسا می روند.



روسیا الیوم به شلوغی کلیساها در ایران در روز نخست سال 2013 اشاره کرده و نوشت : در تهران جلوه های برگزاری این مراسم بیشتر به چشم می آمد.

آزمایش موفقیت‌آمیز موشکهای پیشرفته





بازتاب رزمایش مقتدرانه نیروی دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همچنان در رسانه های عربی ادامه دارد.



روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن خبر نخست خود را به رزمایش موشکی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه اختصاص داده است.



در این گزارش تصویری از آزمایش موفقیت آمیز موشک دوربرد "قادر" در جریان رزمایش ولایت 91 گنجانده شده است.

شبکه خبری سی ان ان عربی در گزارشی با عنوان "آزمایش موفقیت آمیز موشکهای پیشرفته دریایی از سوی ایران" اشاره کرده است. در این گزارش به برگزاری رزمایش دریایی ایران در تنگه استراتژیک هرمز اشاره شده است.

پایگاه خبری روزنامه الرایه قطر نیز در گزارش به ارائه 30 هشدار از سوی ایران به هواپیمهای بیگانه که به منطقه عملیات نزدیک شده اند اشاره کرده و نوشت : در آخرین روز از این رزمایشها، ایران سه فروند موشک جدید را آزمایش کرد.

پایگاه خبری روزنامه القبس کویت نیز در خبری به بازتاب رونمایی از بالگرد نظامی "طوفان 2" اشاره کرده است.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز در گزارشی اعلام کرد: ایران در جریان این رزمایش، سیستم موشکی جایگزین سیستم اس 300 روسی را آزمایش کرد.

سه تحلیل درباره ایران

پایگاه خبری المراقب عراق در گزارشی به طرح خطرناک برخی کشورها برای آغاز جنگ طایفه ای در عراق اشاره کرده و به نقل از برخی منابع صهیونیستی مدعی شد : جنگ علیه ایران، پس از جنگ قومیتی در عراق خواهد بود.

"عبدالباری عطوان" تحلیلگر مطرح جهان عرب در تحلیلی نوشت: سال گذشته سال مصر بود، اما سال جدید سال ایران و همپیمانان این کشور در منطقه خواهد بود، گذشته از اینکه شاهد آرامش و یا جنگ باشیم. وی تاکید می کند که در هر دوحالت فوق، کشورهای عربی قربانی این وقایع خواهند شد.

"عثمان میرغنی" تحلیلگر عرب نیز در تحلیلی مشابه ادعا کرد: با تمام پیامدهای احتمالی آن بر منطقه باید گفت نشانه هایی وجود دارد که سال 2013 سال ایران در کاخ سفید است.