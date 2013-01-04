بزرگترین جنگلهای کهور ایران در معرض تهدید/ کویر لوت جنگل را می بلعد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین ذخیره گاه جنگل کهور ایرانی در کشور در ریگان در حال نابودی است این درحالی است که این جنگل انبوه در کنار کویر لوت از مهمترین منابع گیاهی منطقه محسوب می شود که پناهگاه بسیاری حیوانات و گونه های در معرض انقراض است.

از سوی دیگر وجود این جنگلها تنها دلیل ادامه حیات و جلوگیری از توسعه بیابان در شرق استان کرمان محسوب می شود.

بادهای 120 روزه سیستان و طبیعت سخت منطقه در صورت تخریب این جنگلها موجب توسعه بیابانها به روستاهای و شهرهای اطراف و جلوگیری از ادامه فعالیت حیاتی در منطقه می شود و در حقیقت کویر لوت بخشی از جنگلهای مهم منطقه را در خود می بلعد.

120 روستا در معرض تهدید شنهای روان

رئیس اداره منابع طبیعی وابخیزداری ریگان به خبرنگار مهر گفت: جنگل کهوری که قبلا 120روستا را از هجوم شنهای روان نجات می داد بر اثر خشکسالیهای پی در پی خود دچار شن گرفتگی شده و در حال نابودی است.

ابراهیم زابلی افزود: در شهرستان ریگان در حد ارتفاع 660 تا 810 متر از سطح دریا با میانگین بارندگی 48.2 میلیمتر منطقه رویشی خلیج عمانی با تیپ جنگل کهور که عمدتا به صورت خالص و بعضا همراه با گز و تاغ و گاهی با زیراشکوب کهورک می باشد قرار دارد.

وی گفت: این منطقه یکی از معدود زیستگاههای طبیعی کهور ایرانی با نام علمی "Prospiscineraria"در سطح جهان به شمار می رود.

تنفس کویر تنگ شده است

وی افزود: در شهرستان ریگان به دلیل منطقه گرمسیری این گونه منحصر به فرد و زیبا دارای دیر زیستی بالایی بوده و در سطح 34 هزار و 307 هکتار از این شهرستان پراکنش دارد و تاج و پوشش آن در سطح شهرستان به طور میانگین بین 1-5 درصد مشاهده شده که در برخی مناطق این تاج پوشش به 36 درصد نیز می رسد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان تصریح کرد: این گونه گیاهی به دلیل ساختار خاص برگهای خود در فصلهای خشک و بدون بارندگی قادر است رطوبت مورد نیاز خود را از طریق برگ جذب کند در سطح شهرستان گونه های کوره گز و کهور دره ای نیز همراه این گونه مشاهده شده است.

زابلی افزود: در گذشته سرشاخه های این گونه گیاهی زیبا و منحصر به فرد به دلیل کالری زیاد در برگها توسط دامداران قطع می شده همچنین به دلیل چوب مستحکم و ذغال مرغوب خود توسط افراد سودجو قطع می شده است.

وی گفت: در سالهای اخیر با توجه به اقدامات قانونی و فرهنگ سازیهای انجام شده توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان از این امر جلوگیری شده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به پراکنش کهور ایرانی در سطح 120روستا این شهرستان وهمچنین با توجه به ارتفاع و تاج پوشش این گونه درختی نقش مهمی در تولید اکسیژن کاهش سرعت باد و فرسایش بادی و تثبیت شنهای روان در سطح این شهرستان ایفا کند.

کم آبی مهمترین دلیل خشکیدگی جنگل

زابلی افزود: با توجه به افت شدید آبهای زیرزمینی در اثر خشکسالیهای اخیر و برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی و توسعه شهری و روستایی زادآوری طبیعی درختان کهور ایرانی به شدت کاهش یافته و تعدادی از پایه های سبز شادابی خود را از دست داده اند و در حال خشک شدن هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان افزود: در سال 89 در محدوده 23 هزار و 300 هکتار از اراضی جنگلی فوق الذکر طرح صیانت از جنگلهای خلیج عمانی با هدف حفظ واحیاء درختان کهور ایرانی تهیه شده است.

زابلی افزود: تاکنون در محدوده طرح فوق الذکر از سال 90در محدوده جنگل کهور حشره آباد حیدر اباد و دشت کریم آباد به 500هکتار مساحت کانال حفاظتی به عرض 1.5 متر وعمق 1.7 متر به طول 13 هزار و 500 متر حفر شده و همچنین محدوده ذخیره گاه جنگلی باقر اباد چهگواری به مساحت 58هکتار به طول 3150متر به وسیله سیم خاردار محصور گردیده است.

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