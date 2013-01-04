شهیدان زنده و جاوید و مزارشان محل حضور فرشتگان الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسینعلی یوسفعلیزاده در هفتمین یادوراه 11 شهید روستای علی گل از توابع بخش مرکزی بجنورد افزود: شهیدان امامزادگان عشقند و می شود به آنها دخیل بست واز آنها حاجت گرفت وتمثال آنان زینت بخش هر محفل ومجلسی است.

وی افزود: در دل مومنین ومحبین نسبت به سالار شهیدان شعله عشقی روشن است که نه تنها کم نور نمی شود که هر روز نسبت به قبل پر نور تر وشعله ور تر می شودواین روش عشق ودلدادگی شیعه با اولیاء دین است.

سردار یوسفعلی زاده در ادامه اظهار داشت: در مجلس ومحفل شهید بایستی به دو بخش از رفتار شیعیان ومومنین پرداحت، بخشی با عنوان عشق ومحبت به حسین (ع) وبخشی به عنوان بغض وکینه نسبت به یزیدیان واین دو از هم جدا نیستند.

وی با اشاره به ویژگی های شهیدان نظیر بصیرت، اخلاص وجهاد، استقامت وایستادگی افزود: همه این ویژگی ها در عمار جمع بود.

سردار یوسفعلیزاده با تاکید بر بیانات رهبر انقلاب که در جمع بسیجیان استان فرمودند: "بصیرت بر همه لازم است، خاصیت بصیرت این است که به دارنده بصیرت قدرت تشخیص نقطه درگیری با دشمن را می دهد " افزود: تاکتیک های دشمن مال امروز نیست، آنها از صدر اسلام تا کنون دائما در حال فتنه وتغییر تاکتیک بوده اند واین بصیرت است که شناخت ومقابله با تاکتیک های استکبار وایادی آنها را به ما نشان می دهد.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) سیاه نمائی برخی کوته فکران را با عنوان اینکه ما در شرایط شعب ابیطالب هستیم مورد توجه قرارداد و گفت: رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند که نه تنها در شرایط شعب ابیطالب نیستیم که در شرایط بدر وخیبر، نماد قدرت واقتدار هستیم.

وی با اشاره به اینکه امروز دنیای کفر به سرکردگی آمریکا وامپریالیسم ومنافقین و... بسیج شده اند تا تحمل ملت را در حوزه اقتصادی بشکنند تصریح کرد: متاسفانه دشمنان ما تا کنون نفهمیده اند که ویژگی بارز پیروان عمار، ایستادگی است، همچنان که شهیدان عزیز ما ایستادگی کردند و پیروز شدند.

سردار یوسفعلی زاده افزود: امروز جبهه جنگ ما، جبهه اقتصادی است ومنطق ما ایستادگی در برابر هر متجاوز اقتصادی خواهد بود.

درمراسم یادواره 11 شهید روستای علی گل، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی وجمع کثیری از اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده های معظم شهیدان، جانبازان و ایثارگران نیز حضور داشتند.