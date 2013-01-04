انهدام باند زورگیران خفه کن/ ترفند سارقان برای سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع سرقت های مشابه از مشتریان بانک ها و مراکز تجاری به شیوه "خفه کنی" ، "پنچری" و "سرقت کیف از داخل خودرو" ، پرونده ای در این خصوص در پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل و موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

با طرح شکایت تعدادی از مالباختگان و بهره گیری از اطلاعات بدست آمده مشخص شد که گروهی از سارقان به شیوه "زاغ زنی" اقدام به شناسایی مالباختگان کرده و پس از شناسایی طعمه های خود ، در یک فرصت مناسب و به شیوه و شگردهای مختلف از جمله "خفه کنی" اقدام به سرقت وجوه نقد همراه آنها کرده اند.

یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : مبلغ 3 میلیون تومان از بانک شعبه مدائن دریافت کرده و به سمت منزل در حرکت بودم که ناگهان در میدان 21 نارمک ، یک نفر از پشت سر به من حمله ور شد و دست خود را به دور گردنم انداخت و فرد دیگری ضمن پاره کردن لباس هایم اقدام به سرقت پول های داخل جیبم کرد و هر دو نفر ، پس از سرقت با دو دستگاه موتورسیکلت از محل فرار کردند.

با شناسایی مالباختگان ، کارآگاهان پایگاه سوم در اولین مرحله اقدام به چهره نگاری تصاویر سارقان و همچنین بررسی تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته بانکی کرده و با بررسی تصاویر بدست آمده موفق به شناسایی چند تن از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت به شیوه "زاغ زنی" شدند .

یکی از متهمان، مجرم سابقه داری به هویت "ماشاء الله . ح" است که با توجه به سن بالایش ، در تمامی سوابق گذشته ی خود و در زمان فعالیت در گروه های سرقت به عنوان زاغ زن فعالیت داشته ؛ در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان با بررسی دیگر تصاویر بدست آمده از شعبات مختلف بانکی موفق به شناسایی تصاویر متعلق به زن جوانی شدند که در تمامی این شعبات حضور داشت. با بررسی بیشتر تصاویر کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که این زن، یکی دیگر از زاغ زن های گروه سارقان است که همانند "ماشاء الله . ح" اقدام به شناسایی افراد در داخل بانک ها کرده و مشخصات افراد حامل وجه نقد را برای سرقت در اختیار سایر اعضای گروه می گذارد .

با شناسایی "ماشاء الله" و "مرجان" به عنوان دو نفر از اعضای گروه سارقان بانک ها و در ادامه تحقیقات پلیسی نامحسوس ، دیگر اعضای گروه به اسامی "محمد . ق" ، "نصرالله . الف" ( عضو سابق گروه سارقان زورگیر و خفه کن موسوم به دیوار چین ) ، "داوود . غ" ، "علی اصغر . س" ، "محمدصادق . م" ، "محمدحسین . س" و "داوود . س" ( پدر و پسر ) و "امیر . ف" مورد شناسایی قرار گرفتند.

با شناسایی اعضای گروه سارقان و در ادامه تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه تمامی اعضای گروه در مناطق مختلف سطح شهر تهران و همچنین شهرستان کرج شده ، ضمن انجام هماهنگی های لازم قضایی و در ساعت های اولیه چهارم دی در طی چند عملیات همزمان موفق به دستگیری تمامی اعضای این گروه از سارقان شدند.

با دستگیری و انتقال متهمان به پایگاه سوم و دعوت از مالباختگان ، بسیاری از متهمان توسط مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفتند که در ادامه و با توجه به دلایل و شواهد بدست آمده ، متهمان به ناچار لب به اعتراف گشوده و به دهها فقره سرقت از مشتریان مراکز تجاری و اقتصادی بویژه شعبات بانکی در مناطق مختلف سطح شهر تهران از جمله تهرانپارس و نارمک و همچنین در شهرری ، باقر شهر ، ورامین ، اسلامشهر و شهرستان کرج اعتراف کردند.

در ادامه تحقیقات و با بهره گیری از اعترافات بدست آمده از مرجان ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که اعضای این گروه علاوه بر سرقت از مشتریان بانک ها ، با شناسایی افراد سالخورده و بازنشسته به ویژه خانم هایی که به تنهایی زندگی می کنند ضمن بدست آوردن اطلاعات در خصوص هویت و زندگی خصوصی آنها ، با مراجعه به در منازل این افراد و معرفی خود به عنوان مأمور ادارات مختلف دولتی و با استفاده از اطلاعات بدست آمده ، ضمن جلب اعتماد وارد منازل آنها شده و پس از تهدید و بستن دست و پا و بعضا بیهوش کردن با استفاده از مواد بیهوش کننده ، اقدام به سرقت اموال باارزش منازل کرده و مالباختگان را در همان وضعیت رها و از محل متواری می شدند.

در ادامه و با شناسایی یکی از مالباختگان که خانم بازنشسته یکی از ادارات دولتی است ، وی پس از حضور در پایگاه سوم و شناسایی مرجان و محمدصادق به عنوان دو نفر از سارقان ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت:در داخل خانه بودم که ناگهان صدای زنگ خانه به صدا درآمد ؛ زمانی که جواب آیفون را دادم ، صدای خانم جوانی را شنیدم که عنوان کرد از طرف اداره ای که در حال حاضر بازنشسته آن هستم آمده ؛ من نیز با توجه به خانم بودن ایشان و همچنین اطلاعات دقیقی که وی در خصوص هویت من و همچنین سابقه کارم ارائه کرد ، به او اعتماد کرده و درب خانه را برایش باز کردم .

زمانیکه این خانم به همراه مرد جوانی وارد منزل من در طبقه سوم یک ساختمان شد و اطمینان پیدا کردند که در داخل خانه تنها هستم ، ناگهان نفر سومی که به همراه آنها و در پشت درب ایستاده بود نیز وارد خانه شد و قبل از هرگونه درخواست کمک کردن از سوی من اقدام به بستن دهان و دست و پاهایم کرده و شروع به سرقت وجوه نقد ، طلا و جواهرات داخل خانه کردند.

آنها حتی به طلاهای داخل دستم نیز رحم نکردند و آنها را با قیچی بریده و به سرعت از خانه خارج شدند. چند ساعت در همان وضعیت بودم که پس از ورود پسرم به داخل خانه توسط وی نجات پیدا کرده و به همراه وی به کلانتری مراجعه و طرح شکایت کردم.

سرهنگ کارآگاه حسین خان بابایی، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به سوابق متهمان در ارتکاب جرایم مختلف ، در ادامه اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهمان به دهها فقره سرقت به عنف و شناسایی دهها مالباخته ای که به شیوه های مختلف مورد سرقت اموال و وجوه نقد قرار گرفته اند و با توجه به احتمال ارتکاب دیگر جرایم ارتکابی و همچنین مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان از سوی دادیار شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران صادر شده است . از تمامی مالباختگان و شکاتی که موفق به شناسایی متهمان شدند دعوت می شود تا جهت طرح شکایات خود به پایگاه سوم پلیس آگاهی واقع در خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند.