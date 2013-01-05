افزایش بی رویه حضور شکارچیان در مناطق ممنوعه شکار دامغان

مسلم عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از افزایش بی رویه حضور شکارچیان در مناطق ممنونه شکار شهرستان دامغان، اظهار داشت: اگر جلوی ورود شکارچیان به مناطق ممنوعه شکار را نگیریم به محیط زیست حیوانات در این مناطق آسیب جدی وارد خواهد شد.

وی اضافه کرد: انتظار داریم که همگان در جلوگیری از ورود شکارچیان به مناطق ممنوعه شکار در حوزه استحفاظی شهرستان با محیط زیست همکاری کنند تا شاهد تقویت محیط زیست حیوانات باشیم.

عراقی افزود: اعتبار امسال سهم اداره حفاظت محیط زیست دامغان از محل تملک دارایی های استان سمنان 5 میلیارد و 300 میلیون ریال است که تاکنون 490 میلیون ریال از این اعتبار به شهرستان دامغان اختصاص یافته و از این مبلغ نیز 30 میلیون ریال آن جذب شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان افزود: امیدواریم تا پایان سال مابقی این میزان از اعتبار به شهرستان دامغان اختصاص یافته و جذب شود.

عراقی در خاتمه گفت: احداث پاسگاه محیط زیست، آموزش تنویر افکار عمومی و تجهیزات ماشین آلات اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان از مهمترین برنامه های حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان است که با تخصیص کامل اعتبارات می توانیم در این زمینه فعالیت هایی داشته باشیم.