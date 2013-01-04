به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کردند که این تومور limbal dermoid نام دارد و از زمان تولد وی در داخل چشمش به صورت یک توده مشاهده شده است اما به تدریج اندازه آن افزایش یافته به طوری که درحال حاضر قطر آن به 5 میلیمتر می رسد و روی آن چندین تار موی سیاه رشد کرده است.

تومورهای limbal dermoid نامتعارف هستند و براساس اظهارات دکتر مارک فرومر پزشک مرکز چشم فرومر در نیویورک و چشم پزشک بیمارستان لنوک هیل که در تحقیقات روی چشم این مرد ایرانی سهمی نداشته گفت: این تومور به قدری نادر است که ممکن است یک چشم پزشک در طول دوره کاری خود یک یا دومورد از آن را مشاهده کند.

این تومورها دارای بافتهایی هستند که معمولاد در سایر نقاط بدن وجود دارد. اغلب این نوع تومورها دارای فولیکولهای مو هستند اما بافتهای دیگری چون غضروفها و غدد تعریق در تشکیل این بافت سهم داشته است.

براساس اظهارات فرومر، این تومورها می توانند موجب استیگماتیسم (تاری در دید) بشوند اما معمولا مشکلات فاحش بینایی ایجاد نمی کنند، چرا که آنها معمولا مرکز قرنیه ( بخش مهم بینایی) را اشغال نمی کنند.

این چشم پزشک اظهار داشت: می توان تومورهای استیگماتیسم limbal dermoid را به علل زیبایی برداشت اما برداشتن این تومورها معمولا تغییری در دید بیمار ایجاد نمی کنند.

براساس گزارش مجله پزشکی نیوانگلند که گزارش پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز را منتشر کرده است، این تومور در حال حاضر برای بیمار درد ایجاد نمی کنند؛ اما در دید وی تأثیرگذار بوده و هنگام پلک زدن وی را ناراحت می کند.

این بیمار اظهار داشته است که با این توده در چشم خود متولد شده، اما به تدریج اندازه آن بزرگ شده و در دید وی تأثیر گذار شده است.

دکتر ریچارت میتز پزشک بالینی بینایی سنجی دانشگاه ایندیانا گفت: این کیست مویی دوبرابر اندازه تومورهای نوع limbal dermoid هستند که معمولا دکترها با آن رو به رو هستند.

این مورد نادر ممکن است یک نفر را از هر 10 هزار نفر تحت تأثیرقرار دهد.

مجله پزشکی نیوانگلند روز 2 ژانویه ( 13 دی) این مورد را به نقل از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر کرده است.