افزایش 60 هزار تنی تولید گوشت قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رادمرد در حاشیه کارگروه کنترل بازار با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، ‌معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرکزی دامداران ایران، گفت: این اقدام به منظور استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های دامداری‌ها و ظرفیت‌های خالی که حدود 30 درصد را به خود اختصاص داده است، صورت گرفته تا بتوان با تولید 100 درصدی از واردات گوشت قرمز به کشور بی‌نیاز شویم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس مقرر شد تا ظرف مدت 6 تا 9 ماه آینده با استفاده از همه ظرفیت‌ها و پتانسیلی که در بخش دامپروری کشور موجود است، بتوان حدود 60 هزار تن به تولید گوشت داخلی اضافه کرده و دام سنگین و سبک را برای عرضه در واحدهای صنفی به بازار عرضه کنیم.

همچنین در این مورد، سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با اشاره به تعهدات خود در قبال امضای این تفاهم‌نامه افزود: در این تفاهم نامه دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است که یکی بحث تامین نهاده هاست که حدود 70 درصد از هزینه های دامدار را شامل می‌شود و دیگری نیز بحث خرید تضمینی است.

وی افزود: خوشبختانه در کارگروه کنترل بازار مصوب شد نهاده های دامی برای دام سبک به مدت 6ماه و برای دام سنگین به مدت 9 ماه تحویل دامدار شود.

سروستانی ادامه داد: همچنین مقرر شد برای مدت زمانی که عملیات پروار بندی صورت می گیرد پول از طریق شرکت پشتیانی امور دام گرفته شود.

وی در ادامه اظهار داشت: این اقدامات از یک سو به استفاده بهینه از ظرفیتهای خالی کمک خواهد کرد و از سوی دیگر موجب می‌شود تا با برنامه ریزی دقیق، وزن لاشه ها از 17 کیلو گرم به 21 کیلو گرم که متوسط جهانی است ارتقاء پیدا کند.

سروستانی با اشاره به اینکه تمامی استانها آمادگی خود را برای تولید گوشت قرمز اعلام کرده اند ابراز امیدواری کرد؛ در صورت ادامه این روند طی سال آینده بتوانیم به صادرات گوشت قرمز دست یابیم.

همچنین مصیب محمدیان شمالی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز با اشاره به تعهد شرکت در قبال امضای این تفاهم نامه افزود: پشتیانی از طرح به واسطه تامین نقدینگی دامدار برای استفاده 100 درصدی از ظرفیتهای خالی صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در این زمینه سهم 70 درصدی که مربوط به تامین نهاده‌ها شامل جو،‌ ذرت و سبوس است، را از طریق اتحادیه و با پشتیانی شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین خواهیم کرد و در این زمینه هم با تمام ظرفیت شرکت در خدمت طرح هستیم تا هرچه زودتر شاهد خودکفایی کشور در حوزه تولید گوشت قرمز باشیم.