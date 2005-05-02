پاكستان در صورت شناسايي به عنوان يك كشور اتمي ان پي تي را امضا مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبر گزاري شين هوا، دولت پاكستان در پاسخ به جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن كه از گسترش تسليحات هسته اي اعلام نگراني كرده بود اعلام داشت:"هيچگونه تغييري درموضع پاكستان در آينده در خصوص ان پي تي اتفاق نخواهد افتاد مگر اينكه آن كشور به عنوان كشوري شناخته شود كه داراي تسليحات هسته اي است".

گفتني است كه در پيمان ان پي تي كشورهاي انگليس،آمريكا،روسيه، فرانسه و چين به عنوان پنج كشور اتمي شناخته شده اند و ساير امضاء كنندگان پيمان نيز از دستيابي به اين سلاحها منع شده اند.

لازم به ذكر است كه پاكستان، هند و رژيم صهيونيستي نيز كه داراي تسليحات هسته اي مي باشند و تاكنون از امضاء اين پيمان خود داري كرده اند.

متذكر مي گردد كه درديداراخير پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان و جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن دراسلام آباد اين دو درباره ممنوعيت گسترش سلاح هاي اتمي و مسائل اقتصادي گفت و گو كردند.

ديپلمات هاي ژاپني روز گذشته اعلام كردند دو رهبر در باره كوشش هاي اسلام آباد براي جلوگيري از درز كردن تكنولوژي اتمي پاكستان به بحث پرداختند.

خبرگزاري آسوشيتد پرس نيز به نقل از يك مقام ژاپني درباره ارتقاي سطح مناسبات اقتصادي تاكيد كرد كه كويزومي آنگونه كه انتطار مي رفت، قول داد پرداخت وام به پاكستان رابارديگرازسر گيرد.

شايان ذكر است كه ژاپن در پي آزمايش هاي اتمي هفت سال پيش پاكستان دراعتراض به اين اقدام پرداخت وام به آن كشور را متوقف ساخته بود.