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۱۵ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

"تیتو ویلانووا" در بازی با اسپانیول بر روی نیمکت بارسلونا می‌نشیند

"تیتو ویلانووا" در بازی با اسپانیول بر روی نیمکت بارسلونا می‌نشیند

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا که چندی قبل تحت عمل جراحی سرطان غدد بزاقی قرار گرفته بود به احتمال فراوان در دربی روز یکشنبه بر روی نیمکت تیمش خواهد نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "تیتو ویلانووا" از زمانی که عمل موفقت آمیز خود را انجام داده فقط یک بازی را از دست داده که آن هم بازی با وایادولید بوده که با برتری بارسلونا به پایان رسیده است. هدایت بارسا در آن دیدار بر عهده دستیار ویلانووا، "یوردی رورا" بود.

بر پایه گزارش سایت فیفا، ویلانووا از این هفته به تمرینات بارسا بازگشته و این در حالی است که "اریک آبیدال" هم که به دلیل پیوند کبد چند ماهی است از تمرینات به دور بوده، در این تمرین حضور داشت.

"ویکتور والدس"، دروازه بان بارسلونا، گفت: تیتو و آبیدال مثال‌هایی از روحیه بالا هستند. آنها همیشه مثالی از مبارزه بوده‌اند و همیشه اینجا هستند تا به دیگر اعضای تیم کمک کنند. بازگشت آنها روحیه تیم ما را بالا می برد و ما به کسب موفقیت خود ادامه می‌دهیم. اکنون برای دربی روز یکشنبه که همیشه هم دیدارهای مهمی هستند آماده می شویم و در این سطح حرفه‌ای از فوتبال برای اسپانیول احترام قائلیم.

کد مطلب 1783161

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