دو باب کتابخانه در پارس آباد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی ظهر جمعه در بازدید از کتابخانه شهید باهنر پارس آباد تصریح کرد: در حال حاضر فضای کتابخانه ای این شهرستان چهار هزار و 348 متر مربع با زیر بنای دو هزار و 963 متر مربع است.

وی با بیان اینکه در مجموع 9 کتابخانه در سطح شهرستان پارس آباد دایر است، افزود: با این وجود به دلیل نیازی که در توسعه فضاهای کتابخانه ای احساس می شود ضروری است تعداد کتابخانه ها هم راستا با تجهیز آن افزایش یابد.

به گفته فرماندار پارس آباد تعداد کل اعضای کتابخانه در این شهرستان 9 هزار و 148 نفر است که با توجه به جمعیت بالای 200 هزار نفری شهرستان و به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان رقم پایینی است.

کریمی در خصوص ضرورت تجهیز کتابخانه های این شهرستان ادامه داد: در حال حاضر 80 هزار و 59 کتاب در کتابخانه های این شهرستان موجود است که تنها توانسته بخشی از نیازهای مطالعاتی اعضا را فراهم کند.

وی افزود: ساخت کتابخانه مرکزی، ساخت کتابخانه روستایی ایران آباد و توسعه کتابخانه شهید رجایی پارس آباد سه پروژه اولویت دار در برنامه های عمرانی کتابخانه های این شهرستان است.

به گفته کریمی در حال حاضر کتابخانه ای امام رضا، شهید باهنر، شهید رجایی،آراز و کتابخانه مشارکتی حوزه علمیه ثامن الحجج در پارس آباد، کتابخانه تازه کند در بخش تازه کند، کتاب خانه ملا کندی در روستای ملا کندی، کتابخانه قره قباق در روستای قره قباق و کتابخانه اصلاندوز در اصلاندوز در سطح شهرستان پارس آباد مشغول به فعالیت هستند.

