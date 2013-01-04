به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز جمعه 15 دی به همراه رضا حمیدی دبیر جشنواره شعر فجر با حضور در بیمارستان میلاد تهران از حسین اسرافیلی شاعر انقلاب اسلامی که در این بیمارستان بستری است، عیادت کرد.
در این ملاقات حسینی ضمن پرسش احوال اسرافیلی خطاب به وی اظهار داشت: هفته گذشته جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر را برگزار کردیم و جای شما در آن بسیار خالی بود. امیدواریم همانطور که سالهای سال وجودتان منشاء خیر برای شعر ایران بوده است، در طول سالهای آتی نیز از حضور شما دوباره بهره ببریم.
اسرافیلی در ادامه درباره بیماری خود خطاب به حسینی اظهار کرد: من 18سال قبل دیسک کمرم را جراحی کرده بودم. این بار هم برای مشکل گردنم به بیمارستان آمدم، اما در اورژانس، مشکل مرا جدی نگرفتند و من هم رفته رفته حس کردم پاهایم در حال بیحس شدن است. ساعت 4 بعدازظهر به بیمارستان آمدم و برای معاینه، پزشک معالج دستور داد از من MRI بگیرند، اما این مساله به دلیل سهلانگاری اورژانس تا ظهر فردای آن روز طول کشید و با و جود تاکید پزشک برای جراحی در ساعت 8 شب، نهایتا عمل جراحی ساعت 12 فردا انجام شد.
اسرافیلی افزود: فعلا به من گفتهاند که باید با واکر و فیزیوتراپی راه بروم تا در چند سال بعد بتوانم روی پای خودم کم کم دوباره بایستم.
رضا حمیدی نیز در ادامه از تماس تلفنی با مدیرعامل بیمارستان به منظور رسیدگی بهتر به وضعیت وی خبر داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تاکید کرد: شاعران اصیلترین و نجیبترین هنرمندان کشور هستند و انشاالله هنر شاعرانی مثل شما سالهای سال در خدمت تعالی جامعه اسلامی ما قرار خواهد گرفت.
اسرافیلی همچنین در پاسخ به سئوال حسینی در مورد زمانهایی که به طور معمول شعر میگوید، اظهار کرد: شاعری زمان مشخصی ندارد. حسی است که میآید و میرود. من از 14 سالگی شاعری را شروع کردم. یادم هست در کنار انشایی که برای معلمم نوشتم، شعری هم برای حضرت علی (ع) سروده بودم که البته وزنش کمی ایراد داشت، اما معلم من با خواندنش برای تشویق به من نمره 20 داد.
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره شاعرانی که به آنها علاقهمند است نیز گفت: من در کنار شاعران کلاسیک سعی کردم شعر همه شاعران معاصر را بخوانم. شهریار و شاملو را هم علاقه داشتم و مطالعه کردم. یادم هست زمانی که کتاب «در کوچهباغهای نیشابور» آقای شفیعی کدکنی منتشر شد در دزفول سرباز بودم، تنها برای خرید همان کتاب مرخصی گرفتم و آمدم تهران.
وی همچنین خطاب به حسینی گفت: نذر کردهام برای بهبودی ترکیببندی برای حضرت ابوالفضل (ع) بسرایم که وقتی از بیمارستان مرخص شدم، ادامه چند بیتی از آن را که این روزها سرودهام تکمیل میکنم.
اسرافیلی همچنین از حسینی خواستار رسیدگی به مزار اوحدی مراغهای در شهر مراغه شد و وزیر فرهنگ و ازشاد اسلامی نیز در ادامه، بررسی این موضوع از طریق ادارات استانی وزارت ارشاد را وعده داد.
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