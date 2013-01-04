به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال احمد پناهی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان با اشاره به ترفندها و توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی اظهار داشت: استکبار جهانی به دلیل خشم و کینه ای که از اسلام دارد می خواهد از انقلاب اسلامی انتقام بگیرد.

وی افزود: ایجاد بحران های مختلف در بحرین، عربستان، مصر، عراق و سوریه از جمله توطئه هایی است که دشمنان برای مقابله با اسلام و بیداری اسلامی در منطقه به آن دامن می زنند.

امام جمعه موقت سمنان با گرامی داشت یاد آیت الله آقا مجتبی تهرانی و حجت الاسلام و المسلمین احمدی امام جمعه فقید بیارجمند گفت: یکی از آثار تقوا و عشق به امام حسین (ع) محبوبیت است.

حجت الاسلام احمدپناهی افزود: این دو روحانی جلیل القدر به دلیل داشتن اخلاق، معنویت، صفای باطن، حضور در صحنه، خدمت به مردم و ولایتمداری محبوب قلوب شدند و در تشییع جنازه آنان مردم با حضوری با شکوه از آنان تجلیل کردند.

وی ادامه داد: امام جمعه بیارجمند نه تنها در منطقه و استان سمنان در میان خواص جامعه نیز محبوب بود.

امام جمعه موقت سمنان قیام مردم قم در 19 دی 56 را گرامی داشت و با اشاره به حادثه 9 دی روز بصیرت و ولایتمداری گفت: در عاشورای سال 88 به ساحت مقدس امام حسین (ع) و عاشورا توهین شد و حادثه تلخی را رقم زد، اما حضور حماسی مردم در 9 دی این حادثه را به شیرینی تبدیل کرد.

حجت الاسلام احمدپناهی به 17 دی ماه روز کشف حجاب توسط رضاخان قلدر اشاره کرد و بیان دشات: با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی متاسفانه هنوز با پدیده بدحجابی مواجه ایم و برای مقابله با این مساله نیازمند کار فرهنگی توسط علما، مطالعه در امر حجاب و نظارت خانواده ها هستیم.

وی 28 صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) را گرامی داشت و مردم را به حضور گسترده در آئین قرائت زیارت از دور پیامبر اعظم (ص) دعوت کرد.

