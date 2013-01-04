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۱۵ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

همایش بزرگ شهادت و شفاعت در گنبدکاووس برگزار شد

همایش بزرگ شهادت و شفاعت در گنبدکاووس برگزار شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: همایش بزرگ شهادت و شفاعت " با حضور مدیران، مدرسان و طلاب و اقشار مختلف مردم اهل سنت در مسجد طلابی شهرستان گنبدکاووس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان گنبد کاووس پیش از ظهر جمعه در این همایش گفت: برگزاری چنین همایشی توسط برادران اهل سنت به مناسبت اربعین سالار شهیدان امام حسین (ع) در نوع خود در سطح استان و کشور بی نظیر است.

حجت الاسلام محمد حسین سبحانی افزود: اربعین سالار شهیدان و72 تن از برادران ، فرزندان و یاران امام حسین (ع) و نشستن در سوگ  این عزیزان  و به یاد آوردن مصائب خاندان پیامبر(ص) توسط برادران اهل سنت بیانگر ارادت ویژه آنان به ائمه اطهار (ع) است.

وی افزود:واقعه کربلا درس عبرتی شد برای مردم آزاده جهان بود و موجب بیداری و هوشیاری مسلمانان گردید بطوریکه امروزه می بینیم در این ایام پرچم های عزاداری و سوگواری امام حسین (ع)در تمامی نقاط جهان برافراشته می شود .

امام جمعه اهل سنت شهرستان گنبدکاووس نیز در این همایش طی سخنانی گفت: ائمه جمعه  اهل سنت همواره درخطبه دوم نماز جمعه از رسول اکرم (ص) و اهل بیت ایشان  به نیکی یاد کرده و عشق و ارادت خود را ابراز می کنند.

حاج عبدالکریم آخوند جاورافزود:ترکمن های ایران ازاین  روز از  ماه صفر با نام " چهارشنبه سیاه "یاد کرده و در این روز به حرمت شهیدان این واقعه و اهل بیت  رسول الله  نذری داده و به دعا و نیایش می پردازند .

وی در انتهای سخنان خود ضمن تقدیر از بانیان و برگزار کنندگان این همایش اظهار امیدواری کرد که برپایی  این  گردهمایی ها و همایش ها  زمینه های تقویت ارزشهای اسلامی و وحدت بین مسلمین را هرچه بیشتر و بهتر کند.

امام جمعه دیگر اهل سنت شهرستان گنبدکاووس هم در این همایش ضمن تسلیت اربعین حسینی به شیفتگان اهل بیت (ع) گفت: زندگی امام حسین (ع) برای ما مسلمانان درس چگونه زیستن و مقابله و ایستادگی در مقابل  ظالمان را آموخت.

آخوند عبدالباسط نوریزاد  افرود: زندگی اهل بیت  بویژه امام حسین(ع) با  سختی ها و مشقات بسیار همراه بوده ، آنان با ثابت قدمی و استواری درمقابل ظلم  ظالمین دوران  خود الگویی برای ما مسلمین است.

امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس گفت: امام حسین (ع) در راه وعده  الهی که هرکس در راه خدا ودین ، جان و مال خود را نثار کند به بهشت راه خواهد یافت همه چیز خود را در ایمان به خداوند و دین اسلام نثار کرد.

نوریزاد، افزود: ما مسلمانان باید علاوه بر سیره پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان، اولیای خدا و نیز شهیدان راه خدا را الگو و سرمشق خود درزندگی قرار دهیم زیرا با جایگاهی که این بزرگان نزد خداوند دارند، می توانند شفاعت کننده ما در قیامت باشند.

کد مطلب 1783259

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