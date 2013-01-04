به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس بحرینی در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: توسعه شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی و شهر عسلویه باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم می‌شود که مسئولان باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.

وی با بیان اینکه پیشرفت و توسعه برای همه نقاط لازم است و ما هم مشکلی با این موضوع نداریم، اضافه کرد: مسئولان باید در کنار این توسعه و پیشرفت به محیط پیرامونی نیز توجه داشته باشند و به مسائل زیست‌محیطی توجه خاص داشته باشند.

بحرینی به کشف حجاب رضاخان در 17 دی‌ماه اشاره کرد و یادآور شد: رضاخان به بهانه پیشرفت و توسعه قصد داشت جامعه را دچار فساد و فحشا کند و پس از سفر به دیار فرنگ به کشف حجاب روی آورد.

وی اضافه کرد: رضاخان می‌خواست جامعه را منحرف کند تا استعمارگران ثروت کشور را غارت کنند و مردم سرگرم فساد و تجملات باشند و کسی اعتراضی نکند.

امام جمعه موقت عسلویه خاطرنشان کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر از اهداف قیام سالار شهیدان بود و همه باید نسبت به نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف در جامعه اهتمام ورزیم.

مشکلات کمبود آب عسلویه رفع شود



وی در ادامه با اشاره به قطعی چندروزه آب در منطقه عسلویه، خاطرنشان ساخت: منطقه عسلویه در سال‌های اخیر رشد جمعیتی بسیار زیادی داشته است ولی آب مورد نیاز برای این منطقه به خوبی تامین نمی‌شود که مسئولان امر باید برای تامین آب مورد نیاز منطقه عسلویه چاره‌اندیشی کنند.

امام جمعه موقت عسلویه خواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات و نیازمندی‌های مردم عسلویه شد و افزود: در حالی که برخی مشکلات این منطق از جمله آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست در این منطقه متوجه مردم می‌شود، باید به نیازهای این مردم نیز توجه شود و به خواسته‌های آنها توجه شود.

بحرینی تصریح کرد: مردم شایسته بهترین‌ها هستند و هر چه برای این مردم کار شود، کم است و باید همه تلاش خود را برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم به کار بگیریم.

وی با اشاره به قیام عاشورا و تسلیت اربعین سالار شهیدان افزود: بنی‌امیه مسیر دین را در راه باطل قرار داده بودند و دستورات اسلام را عوض کردند و جنایات زیادی انجام دادند و به همین دلیل امام حسین(ع) قیام کرد و در این راه خودش و یارانش به شهادت رسیدند.

امام جمعه موقت عسلویه به سالروز قیام 19 دی اشاره کرد و اظهار داشت: مردم قم همواره در مبارزات بر علیه رژیم پهلوی پیشتاز بوده‌اند و در روز 19 دی به منظور دفاع از امام خمینی(ره) قیام کردند و رژیم نیز تعداد زیادی از مردم را به شهادت رساند.