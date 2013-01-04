مشکلات بین کشورها فقط با مذاکره حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم یعقوبی در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهرستان اظهار کرد: دیگر دوره زورگویی و لشکر کشی به پایان رسیده است و در همه کشورها میزان رأی ملت است.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه حرف ما، ملت سوریه و جهان اسلام در این است که سرنوشت هر ملتی را باید به خودشان واگذار کرد افزود: اگر چه دشمنان 80 هزار تروریست را با سازماندهی و سلاح های مجهز وارد سوریه کردند اما با تدبیر ایران و کمک به ارتش سوریه آن هجمه خنثی و بسیاری از آنان نابود شدند.

حجت الاسلام منصوری با اشاره به اینکه اگر آمریکا و صهیونیست مدام در افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین، مصر، لیبی، سودان و... فضولی می کنند بدین جهت است که منافع شان به خطر افتاده است، گفت: با بیداری اسلامی که اتفاق افتاده مردم بیدار شدند و جلوی غارت های آمریکا و اسرائیل را گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دشمن می خواهد اقتدار ایران را بگیرد به همین جهت هر روز توطئه جدیدی را برعلیه ایران تدارک می بیند، گفت: امروز ایران مقتدر و نیرومند تر از دیروز است.

امام جمعه کاشمر به رزمایش دریادلان نیروی دریایی در مساحت بیش از یک میلیون کیلومتر اشاره کرد و افزود: این رزمایش در حالی برگزار شد که چشم تمامی کشورهای مستکبر، دوربین ها و ناوهای جنگی دشمن به آن خیره شده بود.

حجت الاسلام منصوری با بیان اینکه جمع آوری چند فرد کوردل و فرستادن آنان به سایر کشورها برای انجام اقدامات تروریستی راه به جایی نمی برد، بیان کرد: دشمنان باید بدانند ایران اسلامی برای دفاع از کشور روز به روز آماده تر می شود.

وی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت عالم ربانی آیت الله آقا مجتبی تهرانی، ایشان را انسانی فرهیخته و معلمی به تمام معنا در مباحث اخلاق دانست.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه ایشان از شاگردان نزدیک امام بوده و در معرض مقامات و پست های بسیاری قرارداشت اما به جهت این که می خواست روحانی باقی بماند و درس اخلاق را ادامه دهد از پذیرفتن این سمت ها خودداری کرد گفت: ایشان یک مجتهد جامع الشرایط نیرومند، بسیار روشن و مورد علاقه امام راحل و مومنین بودند که در طی مدت عمر خود شاگردان بسیاری را تربیت کردند که هر کدامشان حرف های بسیاری برای گفتن دارند.

حجت الاسلام منصوری افزود: با فوت ایشان در اسلام رخنه وارد شد و سنگری از سنگرهای اسلام خالی شد که امیدواریم خداوند متعال عالمان برجسته و فرهیخته تری برای ملت و کشور ما جایگزین کند.

وی با بیان اینکه این اربعین، علمای دین و پرچم هایی برای بصیرت و آگاهی و اقتدار ماست، اظهار کرد: در سایه اربعین و علماست که قدرتمند شدیم و توانسته ایم بر یزید یان زمان سلطه پیدا کنیم.

امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه پیشرفت ما به فرهنگ الهی و آسمانی بستگی دارد بیان کرد: زنده نگه داشتن راه شهیدان ادامه راه عاشوراست.

وی با اشاره به اینکه جهت رسیدن به این مرحله در تمامی عرصه ها از جمله سیاست، دانشگاه، حوزه و... شهید داده ایم گفت: جرم شهید احمدی روشن این بود که با فکر و اندیشه شان استقلال را برای ملت ایران به ارمغان آوردند ولی دشمن نتوانست تحمل کند و ایشان را به شهادت رساند.

امام جمعه کاشمر به مبارزات علما با رضا خان بر سر موضوع کشف حجاب اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی برای رسیدن به پیروزی هفت هزار شهید را تقدیم کرد.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه پیشرفت یک کشور به بی حجابی نیست بلکه به داشتن علما و اندیشمندانی چون شهید احمدی روشن است گفت: با عربده کشی و شراب خواری و قمار بازی یک کشور به جایی نمیرسد.