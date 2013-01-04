فرهنگ عاشورایی ملت ایران را از گزند دشمنان در امان نگه می دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج با گرامیداشت اربعین حسینی افزود: ملت شجاع و ولایتمدار ایران اسلامی با الگوگیری از قیام امام حسین (ع) در طول 34 سال گذشته بر دشمنان پیروز شده است.

وی با بیان اینکه قیام عاشورا موجب بیمه شدن اسلام شد، اظهار داشت: امام حسین(ع) به اسلام و مکتب تشیع خدمت زیادی داشته و شهادت آن حضرت باعث زنده نگه داشتن اسلام شده است.

ایران به دنبال صلح و دوستی در منطقه است

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به رزمایش ولایت 91 اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری رزمایش های مختلف، توان نظام اسلامی را برای رویارویی با حملات احتمالی دشمنان به نمایش می گذارد.

وی بیان کرد: پیام این رزمایش به دشمنان جمهوری اسلامی این است که خیال حمله به کشور و ملتی با ایمان و اراده و با داشتن چنین قدرتی را از سر بدر کنند.

حسینی با بیان اینکه ایران اسلامی به دنبال صلح و دوستی در منطقه است، تصریح کرد: حضور کشورهای غربی مهمترین عامل نا امنی در منطقه است.

خطیب جمعه یاسوج تاکید کرد: هرگونه ناامنی در منطقه به ضرر همه کشورهای منطقه است و براین اساس همه باید برای حفظ امنیت تلاش کنند.

تروردانشمندان هسته ای خللی درپیشرفت های کشور ندارد

حسینی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شهادت شهید احمدی روشن به دست منافقان کوردل اشاره کرد و گفت: دشمنان پس از ناکامی از اجرای برنامه های خود، به ترور دانشمندان هسته ای روی آورده اند.

وی افزود: ترور دانشمندان هسته ای خللی در پیشرفت های خیره کننده علمی نظام اسلامی ندارد.

حسینی بیان داشت: دشمن از پیشرفتهای علمی ایران اسلامی ترسیده و به همین علت اقدام به عمل ننگین و مذبوحانه دانشمندان کشور کرده است.

وی تاکید کرد: ملت ایران با این اقدامات مذبوحانه از خواست و حق خود برای دستیابی به دانش نوین هسته ای دست بر نخواهد داشت.

حسینی همچنین هفته وقف را گرامی داشت و این هفته را فرصت مغتنمی برای ترویج فرهنگ حسنه وقف در بین اقشار مختلف جامعه عنوان کرد.