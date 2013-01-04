به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان با اشاره به حادثه کشف حجاب در 17 دی ماه سال 1314 اظهار داشت: دنیای غرب همواره به دنبال گرفتن مقوله دین از مردم ایران و به دنبال آن سوار شدن بر گرده این مردم است، چرا که آنها می‌دانند مسلمان به هیچ عنوانی زیر بار خفت نمی‌رود.

وی با اشاره به اینکه در زمان رضا خان قلدر با استفاده از زور، فساد و بی‌حجابی رواج پیدا کرد، تاکید کرد: امروز با استفاده از جنگ نرم، تلاش دارند بی بند و باری را رواج دهند.

امام جمعه اصفهان گفت: کشف حجاب از زمان رضا خان آغاز نشد، بلکه با به روی کار آمدن آتاترک تلاش کردند مظاهر اسلامی از بین برود.

عشق به امام حسین (ع) در طول تاریخ بشریت بی‌نظیر است



امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه عشق مردم به سالار شهیدان هر سال بیش از سال گذشته نمود پیدا می‌کند، تاکید کرد: مقامات عراقی جا داشت حرکت میلیونی مردم را از نجف تا کربلا با هلیکوپتر و به روش زیباتری نشان دهند.

وی در مورد ارتحال حاج آقا مجتبی تهرانی بیان داشت: عزاداری مردم برای این مردم بزرگ نشان‌دهنده این است که مردم در برابر تمام افرادی که برای انها زحمت می‌کشند، خواه روحانی یا غیر روحانی، قدر شناس هستند.

وقف صدقه جاریه است



امام جمعه اصفهان با اشاره به هفته وقف و بیان اینکه وقف، صدقه جاریه‌ای است که منفعت‌های فراوانی از جمله کم کردن فشار قبر را به همراه دارد، تاکید کرد: یک فرد واقف علاوه بر وقف، باید به اندازه نیاز خانواده خود نیز مال و ثروت باقی بگذارد و پرونده واقفان برای همیشه برای سود بردن از موقوفاتشان باز است.

وی با اشاره به قیام مردم قم در پیش از انقلاب برای حمایت از امام خمینی (ره) گفت: شهادت فرزند برومند امام (ره)، توهین به امام و قیام مردم و طلاب برای حمایت از رهبر خود، راه را برای پیروزی انقلاب اسلامی هموارتر کرد.

طباطبایی نژاد برای شهیدان ستاری و همراهان ایشان و همچنین دانشمندان هسته‌ای از خداوند، علو درجات را خواستار شد.

