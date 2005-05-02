به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" بعد از گذشت 57 جلسه ، فيلمبرداري فيلم شوريده به كارگرداني محمدعلي سجادي به پايان رسيد. فيلمبرداري فيلم شوريده از 22 بهمن سال گذشته آغازشده بود و تا اوايل ارديبهشت ماه به اتمام رسيد وتدوين فيلم توسط محمد علي سجادي دراستوديو سبحان فيلم آغاز گرديد .

قابل ذكراست داستان فيلم شوريده درباره دختر جواني به نام "سريرانت" كه دست به خودكشي مي زند و "دكترمهيار مروي" به مداواي او مي پردازد تا به علل اين خودكشي پي ببرد. نويسنده و طراح صحنه و لباس فيلم شوريده "محمدعلي سجادي" است و مديريت فيلمبرداري برعهده "حسين ملكي" است و "احمد نجفي" و "لاله اسكندري" و "نيوشا ضيغمي" درآن بازي دارند و تهيه كننده فيلم "سيد جمال ساداتيان" است .