به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای امروز نمازجمعه بوشهر با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی به بیان ویژگیهای انسان مومن پرداخت و اظهار داشت: یکی از مهمترین ویژگیهای فرد مومن توجه به اخلاقیات است که همه ما باید توجه ویژهای به مسائل اخلاقی داشته باشیم.
وی در ادامه به بیان دیگر ویژگیهای مومنان پرداخت و پرهیز از ارتکاب به گناهان زبانی را از این ویژگیها برشمرد و خاطرنشان ساخت: گناهان بسیار زیادی از طریق زبان صورت میگیرد و لازم است که همه مومنان با توجه ویژه به اخلاقیات، خود را از ارتکاب به گناهان مبرا سازند.
امام جمعه بوشهر در ادامه سخنان خود اربعین حسینی، چهلمین روز درگذشت حضرت اباعبداللهالحسین را به نمازگزاران و شیعیان آن حضرت تسلیت گفت و افزود: پس از 40 روز از شهادت امام حسین (ع) مصیبتهای فراوانی به خاندان آن حضرت روا شد.
مردم استان بوشهر با تمام وجود از حریم ولایت دفاع میکنند
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به حضور رهبر معظم انقلاب در روز 13 دیماه در استان بوشهر اشاره کرد و این روز را نماد ولایتمداری مردم گرانقدر استان با رهبر معظم انقلاب توصیف کرد و بیان داشت: مردم استان بوشهر با تمام وجود خود از حریم ولایت دفاع خواهند کرد.
وی در ادامه با اشاره به ولایتمداری و دفاع جانانه مردم استان بوشهر از حریم ولایت خاطرنشان ساخت: خاطره حضور رهبر معظم انقلاب در استان بوشهر خورشیدی است که از یاد مردم این استان غروب نخواهد کرد و مردم استان بوشهر همواره این حضور را گرامی میدارند.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به حماسه نهم دی و حضور گسترده مردم در سالروز این برنامهها اضافه کرد: مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان بوشهر همگام با سایر مردم ایران اسلامی حضوری حماسی در برنامههای نهم دیماه داشتند و این بیانگر ولایتمداری این مردم است.
وی خاطرنشان ساخت: حضور حماسی مردم ایران اسلامی و مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار استان بوشهر در مراسم نهم دی ماه نماد ولایتمداری مردم ولایت مدار با مقام معظم رهبری است.
ریشهکنی بیسوادی در استان بوشهر
امام جمعه بوشهر با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای ریشهکنی بیسوادی در استان بوشهر، تصریح کرد: مسئولان عزمی جدی برای ریشهکنی بیسوادی در سطح کشور دارند که در استان بوشهر نیز به عنوان یکی از استانهای پیشتاز در این زمینه شاهد کارهای بسیار خوبی هستیم.
وی با بیان اینکه استان بوشهر یکی از پنج استان برتر کشور در زمینه ریشهکنی بیسوادی است، اظهار داشت: استان بوشهر در آستانه ریشهکنی بیسوادی قرار دارد و جشن باسوادی همه مردم استان بوشهر به زودی برگزار میشود.
آیتالله صفاییبوشهری خاطرنشان ساخت: دست اندرکاران نهضت سوادآموزی استان بوشهر تلاشهای بسیار زیادی در عرصه سوادآموزی به استان بوشهر داشتهاند و بهزودی بیسوادی در استان بوشهر به پایان میرسد.
وقف صدقه جاریه حیات انسان است
وی در ادامه با اشاره به هفته وقف، خواستار فرهنگسازی لازم برای توجه بیشتر مردم به وقف شد و ادامه داد: انسان در زمان حیاتش و مماتش میتواند کار ثواب کند که تا همیشه جاودانه بماند و وقف یکی از کارهای جاودانه انسان است که باید از این فرصت دنیوی برای وقف بهترین استفاده را داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در ادامه با بیان اینکه وقف یکی از کارهای بزرگ و از صدقات جاریه است، تصریح کرد: مسئولان باید همه تلاش خود را برای استفاده از وقفیات برای خدمت به دین و مردم استفاده کنند.
وی همچنین به رحلت عالم جلیل القدر آیتالله آقا مجتبی تهرانی اشاره کرد و با تسلیت درگذشت ایشان، به بیان برخی از ویژگیهای شخصیتی این عالم اخلاق پرداخت و افزود: آیتالله آقا مجتبی تهرانی در مدت عمر پربرکتش در خدمت انقلاب،امام، دین، ملت و اهل بیت عصمت و طهارت بود.
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