رمز آزادی در اسلام عفت عمومی است/رعایت حجاب مانع از رواج فساد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های عبادی سیاسی نمازجمعه این هفته کرمانشاه ضمن گرامیداشت 16 دی، روز شهدای دانشجو و هم چنین 19 دی سالروز قیام خونین مردم قم در سال 56 گفت: در آنزمان یکی از اعضای ساواک ستم‌شاهی در یک روزنامه مقاله‌ای نوشته بود و به حضرت امام خمینی (ره) جسارت کرده بود و مردم قم بصیرت نشان دادند و در اعتراض به این موضوع قیام کردند، لذا این روز، روز بصیرت و آزادی بود.

وی با اشاره به شهادت شهید والا مقام احمدی‌روشن، افزود: دنیا باید بداند که دانشمندان هسته‌ای ایران به جرم خدمت به مملکتشان مورد هدف ترورهای دشمنان قرار گرفته‌اند.



آیت الله علما با اشاره به 17 دی که سالروز توطئه استعماری کشف حجاب به دست رضا شاه است گفت: در جوامع اسلامی زنان با حجاب و عفیف همواره مورد احترامند و در واقع ارزش زن به حجابش است و اگر امروزه در جامعه ما عده ای بدحجاب اند، اینان به خود و جامعه شان آسیب می رسانند.



وی افزود:رعایت عفت عمومی و احترام به آن رمز آزادی در اسلام است و حجاب نیز از موارد رعایت عفت عمومی است و در واقع اگر در جامعه اسلامی حجاب بی اهمیت شود اسلام بی اهمیت شده است.



آیت الله علما ادامه داد: کشور انگلیس همواره به عنوان استعمارگر به بسیاری از کشورها و فرهنگ آنان خیانت کرده و رضا شاه نیز به تبعیت از استعمارگران انگلیس و به تقلید از آتاتورک در 17 دی فرمان کشف حجاب را صادر کرد.

خطیب جمعه کرمانشاه تصریح کرد: هدف آنان از ترویج فرهنگ بی حجابی و کشف حجاب در جامعه اسلامی ما نابودی زنان بود و کسانی که هم اکنون نیز بی حجاب هستند هم به خود وهم جامعه اشان آسیب می رسانند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه گفت: رعایت عفاف و حجاب همواره در اسلام مورد تاکید بوده و هست و عدم توجه به این تاکیدات باعث بروز گرفتاری های زیادی در جامعه شده است.

وی افزود: امروزه ریشه بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات اجتماعی و خانواده ها ناشی از عدم رعایت حجاب به معنای واقعی است و اگر در جامعه و خانواده به این امر توجه بیشتری شود مانع از بروز مشکلات و رواج فساد در جامعه خواهد شد.



امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگر از سخنانش، ضمن تسلیت ارتحال حضرت آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی به ویژگی‌های اخلاقی و خدمات علمی وی پرداخت و او را یکی از عالمان در علم اخلاق دانست.

آیت الله علما در بخش دیگری به اهمیت زیارت ائمه پرداخت و گفت: زیارت عامل ارتباط با خداست و امام شافعی می‌گوید؛ ای رسول خدا (ص)، کسی که بر تو و اهل بیت (ع) تو در تشهد نماز صلوات نفرستد، نمازش نماز نیست.

وی افزود: باید ارتباط خود را با امامان (ع) قطع نکنیم و این لازمه اسلام است، لذا معنای زیارت اربعین، یعنی رابطه و این رابطه یک اصل است.

خطیب جمعه کرمانشاه ادامه داد: در روایات اشاره شده که ائمه (ع) را با معرفت زیارت کنید، چراکه دین را ائمه (ع) نگه می‌دارند.