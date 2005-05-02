مجلس طرح الزام كانديداها به اعلام ميزان هزينه هاي تبليغاتي و منابع تهيه آن را تصويب كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نامه سرگشاده با اشاره به اينكه كشوري كه مجلس آن اسلامي است، انتخاباتش هم بايد اسلامي باشد و انتخاباتي كه قرار است اسلامي باشد، تبليغاتش هم بايد اسلامي باشد آمده است: متاسفانه سابقه تبليغات درچند انتخابات گذشته نشان مي دهد ستادهاي تبليغاتي كانديداها بگونه اي رفتار كرده اند كه با آموزه هاي ديني سنخيتي ندارد و استفاده آنها از حيله هاي تبليغاتي، موجب انحراف (هر چند جزيي) در انتخاب راي دهندگان شده است. اين پديده، پديده اي چند علتي است كه يكي از مهمترين آنها، فقدان قانوني درباره كم و كيف تبليغات انتخاباتي است. تدوين اين قانون علاوه بر آنكه جلوي اغواگري در انتخابات را مي گيرد، از وامدارشدن رييس جمهور آينده به افراد و گروه هاي اقتصادي جلوگيري كرده يا حداقل مشخص مي كند كه رييس جمهور به چه گروه ها و افرادي وامدار شده است.

از طرف ديگر، هزينه هاي سرسام آور تبليغات انتخاباتي موجب مي شود افراد صاحب صلاحيت اما كم بضاعتي كه به مراكز قدرت و ثروت وابسته نيستند، نتوانند خود و برنامه هايشان را به مردم معرفي كنند كه نتيجه آن گردش دوره اي قدرت بين چند دولتمرد وابسته به جناح هاي خاص مي شود.

اگرچه عملكردهاي ناصوابي در مجلس ديده شده كه جاي تامل و بررسي جدي دارد ، اما رويكرد مجلس در اهتمام به امور مستضعفان (همچون افزايش بودجه وزارت بهداشت كه يكي از نتايج آن اجراي طرح بيمه روستاييان و زيرپوشش قرار گرفتن 23 ميليون نفر از محرومين است و يا تصويب طرح افزايش مستمري زنان سرپرست خانوار) علاوه بر اينكه اميدهايي در دل دانشجويان عدالتخواه به وجود آورده ، نشان داده است كه آمادگي تصويب طرح هايي را كه مدت ها قبل بايد تصويب مي شد، دارد.

دو مورد از اين گونه طرحها عبارتند از:

-طرح اعمال محدوديت در تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري

-طرح الزام كانديداها به اعلام ميزان هزينه هاي تبليغاتي و منابع تهيه آن.

بر اين اساس خواهشمند است در فرصت باقيمانده با تهيه و تصويب اين دو طرح گامي موثر در جهت برگزاري انتخاباتي نزديك تر به آرمان ها و آموزه هاي اسلامي برداريد.