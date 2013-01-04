زن در جوامع غربی به ابزاری برای تبلیغات تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نماز باشکوه جمعه شهرستان ریگان به امامت حجت الاسلام علی حیدری نسب امام جمعه این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام حیدری نسب گفت: زن ومرد باید در زندگی مدیریت داشته باشند با خشونت و سنگ دلی نمی توان زندگی را مدیریت کرد.

وی افزود: زمانی که هویت و استقلال ما را دشمن مورد هجمه قرار داده باید از خشونت استفاده نمود ودر مقابل دشمن ایستادگی نماییم.

امام جمعه ریگان افزود زن ومرد با یکدیگر مهربان وبا محبت باشند.

حجت الاسلام حیدری نسب در ادامه از مردم شهرستان ریگان در مراسم بزرگ اربعین حسینی مراسم شبی در محضر قران در بخش گنبکی ومرکز شهرستان تقدیر وتشکر نمود.

امام جمعه ریگان در باره سالروز کشف حجاب توسط رضا خان گفت: آن دیکتاتور می خواست با کشف حجاب هویت زن را از بین ببرد.

وی تصریح کرد: در جامعه استکبار زن تبدیل به ابزاری برای آنها شده است و زنان را تحقیر نموده اند و برای وسایل خود از چهره زنان استفاده می نمایند.

امام جمعه ریگان افزود: اسلام ارزش زن را به این می داند که او بتواند زندگی را برای خود، همسر و فرزندان به یک بهشت و جایگاهی برای عروج به معارف و مقامات معنوی تبدیل کند و آن هنگام که وظیفه او ایجاب کرد، نقش خود را در سرنوشت کشور و جامعه ایفا نماید.

حجت الاسلام حیدری نسب از تربیت فرزند و پروراندن انسانهای فرهیخته در دامان زن بعنوان بزرگترین با ارزش ترین و محبوبترین کارها برای زن یاد کرد و گفت: همه باید تلاش کنند تا بتوانند تفکر عالی، ذهن روشن، پیشرفت علمی و اجتماعی و تامین قوانین لازم را برای سعادت زن و ایفای نقش او در تکامل جامعه فراهم آورند.

امام جمعه ریگان در ادامه به موضوع وقف اشاره نمود و گفت: تا انسان زنده است خود با دستان خود وقف نماید و چیزی را انفاق کند همه ما اندازه توان و وسع خود وقف نماییم با این اقدام گره ای از مشکلات نیازمندان برطرف نماییم.

در پایان نماز باشکوه جمعه ریگان نمازگزاران ریگانی به برکت نزول آسمانی این رحمت الهی( باران )در شهرستان ریگان دو رکعت نماز شکر به جا آوردند.