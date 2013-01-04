به گزارش خبرنگار مهر، هفت روز رو به پایان ورزش ایران که با پایان سال 2012 و آغاز سال نو میلادی همراه بود، شاهد رفت و آمدها، اعتراضات و کتک کاری‌های زیادی در رشته‌های مختلف بود و البته مشخص شدن رده بندی بسکتبال، جودوکاران و تکواندو کاران در عرصه جهانی.

در این هفته رو به پایان دو مربی کروات در لیگ برتر فوتبال آغاز به کار کردند، یکی در مس کرمان و دیگری در پرسپولیس. هفته نوزدهم این رقابت‌ها هم با انجام 9 دیدار، تثبیت صدرنشینی استقلال و تعیین جایگاه دیگر تیم‌ها به برگزار شد. در این هفته پرسپولیس دست پر از زمین خارج شد تا اینبار "ناکام" لقب نگیرد هرچند در این هفته دوباره این لقب به این تیم داده شد اما در کشتی.

در فینال رقابت‌های کشتی آزاد تیم پرسپولیس از کسب عنوان قهرمانی بازماند و بعد از آن هم سرمربی و هواداران این تیم حاشیه‌های زیادی را به راه انداختند که با کتک کاری، پرتاب اشیای مختلف و حتی شکستن شیشه همراه بود. البته فقط کشتی نبود که در این هفته اینچنین وقایع تلخی را به خود دید چون رقابت‌های باشگاهی والیبال و هندبال هم در این هفته تحت الشعاع حاشیه‌ها و تنش‌های زیادی پیگیری شدند. گویا بی اخلاقی در ورزش ایران در حال ریشه دواندن است.

مهمترین اتفاقات هفت روز این هفته ورزش ایران عبارتند از:

بوناچیچ جایگزین قاسمپور شد

بوناچیچ پنجشنبه گذشته از سوی مسئولان تیم فوتبال مس کرمان به عنوان سرمربی این تیم و جایگزین ابراهیم قاسمپور برکنار شده منصوب شد. این مربی کروات پیش از این هم تجربه هدایت بازیکنان مس کرمان در لیگ برتر ایران را داشت.

جنجال در ابتدای راه دور برگشت هندبال

جمعه گذشته مرحله برگشت رقابت‌های هندبال لیگ برتر در حالی آغاز شد که دو دیدار این هفته به جنجال کشیده شد و نیمه تمام ماند. بر این اساس دیدار تیم‌های فولاد مبارکه اصفهان، مدافع عنوان قهرمانی مقابل کاسپین قزوین به دلیل اعتراض شدید بازیکنان کاسپین و در نهایت کنار کشیدن آنان از ادامه مسابقه نیمه تمام ماند. همچنین دیدار تیم‌های ثامن الحجج سبزوار و شهرداری تبریز هم به دلیل امتناع ثامنی‎ها از ادامه بازی درحالیکه دو دقیقه به پایان مسابقه مانده بود، نیمه تمام ماند. در همین راستا کمیته انضباطی تشکیل شد و شهرداری تبریز را برنده معرفی کرد اما در مورد خصوص بازی تیم‌های سپاهان اصفهان و کاسپین قزوین نتیجه‌ای اعلام نشد.

دو دیدار رقابت‌های هندبال لیگ برتر در آغاز مرحله برگشت نیمه تمام ماند

دو صدرنشین ایرانی در رده بندی بهترین تکواندوکاران جهان

آخرین رده بندی بهترین تکواندوکاران جهان در سال 2012 میلادی جمعه گذشته در حالی اعلام شد که جایگاه ایرانی‌ها تغییری نداشت. بر اساس این رده بندی علیرضا نصر آزادانی ملی پوش وزن پنجم ایران با 08/141 امتیاز و یوسف کرمی کاپیتان تیم ملی و هوگوپوش وزن هفتم با 30/146 امتیاز در صدر جدول رده بندی اوزان خود قرار گرفتند. محمد باقری معتمد هم با 98/257 امتیاز در رتبه دوم وزن چهارم قرار گرفت. ضمن اینکه جایگاه سایر تکواندوکاران هم در این رده بندی بدون تغییر ماند.

بیست و پنجمی رودکی بهترین مقام ایرانی‌ها در رده بندی جودوکاران جهان

جمعه گذشته آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی جودو در سال 2012 میلادی اعلام شد. در این رده‌بندی 11 ایرانی در بین 150 جودوکار اول جهان قرار دارند که در بین آنها محمدرضا رودکی با 282 امتیاز در مکان بیست و پنجم سنگین وزن‎ها قرار دارد. عنوان بیست و پنجمی رودکی بهترین مقام نمایندگان ایران در این رده‌بندی است. آرش میراسماعیلی (رده صد و سی و سوم وزن 66- کیلوگرم)، علی معلومات (رده شصت و هفتم وزن 73- کیلوگرم) از جودوکاران ایرانی این رده‌بندی هستند. البته جواد محجوب هم در این رده‌بندی با چهار پله صعود در رده سی و ششم وزن 100- کیلوگرم قرار گرفت.

آغاز فعالیت مجدد سمندر در فدراسیون کاراته

علیرضا سمندر که با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست فدراسیون کاراته منصوب شد، یکشنبه گذشته با برگزاری مراسم معارفه، پس از پنج سال وارد دفتر کار سابقش شد و فعالیت مجددش در این فدراسیون را از سر گرفت. سمندر سال 1386 از سمت ریاست فدراسیون کاراته کنار رفته بود.

کتک‌کاری در والیبال ادامه دارد

هفته پانزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر یکشنبه گذشته در حالی برگزار شد که بازهم بی اخلاقی‌ها در این مسابقات حاشیه ساز شد. در جریان دیدارهای این هفته و در سالن انقلاب کرج که میزبان دو تیم سایپا و کاله بود، برخی هواداران منتسب به تیم کاله با ماموران نیروی انتظامی درگیر شدند و با هم کتک کاری کردند. جالب اینکه در این میان برخی بازیکنان و ملی‌پوشان کاله مانند محمد موسوی عراقی هم با بالا رفتن از سکو خود را درگیر تنش‌های ایجاد شده کردند. البته جای شکرش باقی بود که همه این اتفاقات پس از پایان بازی رخ داد و گرنه شاید پیروزی 3 بر 2 کاله تغییر می‌کرد.

بازیکنان کاله در پایان دیدار مقابل سایپا در درگیری میان هواداران و نیروی انتظامی دخالت کرده و با آنها درگیر شدند

تاخیر در میزبانی بسکتبال ایران

درخواست فدراسیون بسکتبال که میزبان رقابت‌های قهرمانی غرب آسیاست برای تعویق این رقابت‌ها پذیرفته شد. یکشنبه گذشته وابا ضمن موافقت با درخواست ایران، 19 تا 23 بهمن ماه را زمان نهایی برگزاری رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا اعلام کرد. پیش از این قرار بود این مسابقات 15 بهمن ماه برگزار شود. دو تیم برتر این مسابقات همراه با ایران سهمیه حضور در جام ملت‌های آسیا را کسب می‎کنند.

فرار استقلال و صعود و سقوط پرسپولیس در هفته روشن شدن چراغ پیکان

هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر یکشنبه و دوشنبه گذشته با انجام 9 دیدار به پایان رسید. در چارچوب دیدارهای این هفته استقلال تهران، با پیروزی یک بر صفر برابر سایپا ضمن تحکیم جایگاهش در صدر جدول، فاصله‌‌اش با تیم‌های تعقیب کننده را به 4 امتیاز رساند. پرسپولیس هم در این هفته پیروزی ارزشمند 2 بر صفر را در شیراز کسب کرد تا از پله سیزدهم به رده نهم برسد اما با توجه به تساوی یک بر یک نفت برابر مس و کسب یک امتیاز توسط شاگردان ابراهیم‌زاده در این بازی خانگی، پرسپولیس در نهایت در رده دهم ایستاد تا تنها 3 پله در این هفته صعود کند و جایگاهش تک رقمی نشود.

در این هفته فولاد با ارزش‌ترین برد و صعود را کسب کرد. بازیکنان این تیم با شکست دادن یک بر صفر سپاهان در اصفهان، به رده دوم رسیدند و حریف‌شان با یک سقوط دو پله‌ای به رده چهارم رفت. تراکتورسازی هم در خانه با یک گل پیکان را شکست داد تا خود را به جایگاه سوم برساند. پیکان هم با توجه به این باخت و پیروزی 2 بر یک آلومینیوم در زمین داماش، به جمع چهار تیم قعرنشین سقوط کرد.

مایلی‌کهن به همراه تیم گهر دورود راه‌آهن که هدایت آن برعهده علی دایی است را 2 بر یک شکست داد تا دومین پیروزی این تیم در لیگ دوازدهم و اولین برد آن در زمان هدایت خود را رقم بزند. در سایر دیدارهای هفته نوزدهم هم دیدار صبا مقابل ذوب آهن و صنعت نفت آبادان مقابل ملوان بندرانزلی به ترتیب با تساوی بدون گل و یک بر یک به پایان رسید.

استقلال با پیروزی برابر سایپا صدرنشینی خود در لیگ برتر را تثبیت کرد

تثبیت جایگاه بسکتبال ایران در آخرین رده بندی 2012 فیبا

بر اساس آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) در سال 2012 که دوشنبه گذشته اعلام شد، بسکتبال ایران بدون تغییر همچنان در رده بیستم جهان قرار دارد. در این رده‌بندی بسکتبال آمریکا، اسپانیا، آرژانتین، یونان، ‌لیتوانی، روسیه، ‌ترکیه، ‌فرانسه، برزیل و استرالیا در رده‌های اول تا دهم هستند.

مشاور ایتالیایی والیبال بهمن ماه می‌آید

"پیه رو ربادنگو" که اخیرا به عنوان مشاور بین‌الملل فدراسیون والیبال انتخاب شده است 9 بهمن ماه به ایران سفر می‌کند. البته تلاش‌های زیادی شد تا وی 19 دی و همزمان با سفر خولیو ولاسکو، سرمربی تیم ملی والیبال به ایران بیاید اما ربادنگو به دلیل مشغله های شخصی و کاری سفرش را به تاخیر انداخت تا اینکه سه شنبه گذشته زمان سفر این مشاور ایتالیایی اعلام شد.

"لوکا بوناچیچ" و "وینگو بگوویچ" مربیان کرواتی هستند که طی هفت روز گذشته در لیگ برتر مشغول به کار شدند

دبیر کل انتخاب می شود نه انتصاب

هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست سه شنبه گذشته خود با پیشنهاد مطرح شده مبنی بر تفویض اختیار انتخاب دبیر کل این کمیته از روسای فدراسیون‌‎ها (اعضای مجمع) به رئیس کمیته ملی المپیک مخالفت کردند. بر این اساس دبیر کل کمیته ملی المپیک همچون گذشته توسط مجمع انتخاب خواهد شد و بحث انتصابی بودن وی کاملا منتفی شد.

کتک کاری و شکستن شیشه در فینال کشتی و ناکامی دیگر برای پرسپولیس

دیدار نهایی دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد سه شنبه گذشته با پیروزی تیم ثامن الحجج سبزوار مقابل پرسپولیس جویبار و قهرمانی نماینده سبزوار به پایان رسید. این کشتی در حالی برگزار شد که بارها به دلیل اعتراض شدید مربیان پرسپولیس متوقف شد تا اینکه پس از پایان مبارزه، غلامرضا محمدی، سرمربی تیم پرسپولیس با بهمن طالبی، رئیس کمیته داوران فدراسیون درگیری فیزیکی پیدا کرد. همچنین در جریان دیدار فینال، فردین معصومی بعد از اینکه کمیل قاسمی، کشتی‌گیر پرسپولیس روی تشک حاضر نشد و برنده معرفی شد چند بار به نشانه شادی پشتک زد که همین مسئله موجب پرتاب اشیای مختلف از سوی هواداران پرسپولیس شد. آنها همچنین بعد از برگزاری مراسم پایانی و حضور پیدا نکردن تیم‌شان در این مراسم، هنگام ترک سالن شیشه‌ها را شکستند. در همین راستا قرار است کمیته انضباطی هفته آینده تشکیل جلسه بدهد.

مرحله نهایی رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر با حاشیه‌های زیادی همراه بود

کاهش 60 درصد دوپینگ ایران در سال 2012

پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی چهارشنبه گذشته از کاهش قابل توجه دوپینگ ورزشکاران ایرانی در سال 2012 میلادی خبر داد. بر این اساس دوپینگ در بین ورزشکاران ایرانی در سال 2012 نسب به سال 2011 میلادی 60 درصد کاهش داشته است. سال گذشته 757 نمونه از ورزشکاران ایرانی گرفته شد و نتیجه تنها هفت نمونه مثبت اعلام شد این در حالی است که در سال 2011 میلادی 730 تست دوپینگ گرفته شد و نتیجه 20 تست هم مثبت اعلام شد.

سرمربی دستیار شاگرد!

وینگو بگوویپچ که در لیگ آزادگان (دسته اول) هدایت تیم پاس همدان را بر عهده داشت،یکشنبه گذشته از سمت خود استعفا داد. این مربی کروات چهارشنبه گذشته بنا به درخواست یحیی گل محمدی، سرمربی تیم پرسپولیس به عنوان مربی کادر فنی این تیم اضافه شد.