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۱۵ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

زمین لرزه بم را تکان داد

زمین لرزه بم را تکان داد

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به شدت سه ریشتر امروز بم را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای به شدت سه ریشتر ساعت 7 و 49 دقیقه شهر بم در شرق استان کرمان را تکان داد.

کانون این زمین لرزه عمق 22 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 58.30 درجه طول جغرافیایی و 29.12 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

این زمین لرزه طبق اعلام مسئولان محلی خسارتی در برنداشت.

بم از زلزله خیزترین شهرهای کشور است که در زمین لرزه سال 82 این شهر قریب 30 هزار نفر کشته و هزاران نفر نیز زخمی شدند.

شهر بم چند سال پس از این زمین لرزه بازسازی شد و طبق اعلام مسئولان این شهر پس از بازسازی هم اکنون مستحکم ترین شهر کشور محسوب می شود.

کد مطلب 1783342

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