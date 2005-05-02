به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" موسسه پژوهشي ميراث مكتوب در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران دو نشست برگزار مي كند.

نشست "ميراث مشترك ايران و شبه قاره" و بررسي راههاي احياي نسخه هاي خطي فارسي و نحوه ارتباط با محققان هندي با حضور دكتر احمد منزوي، دكتر اكبر ثبوت و استاد حسن انوشه در ساعت 15 شنبه 17 ارديبهشت ماه در سراي اهل قلم نمايشگاه كتاب برگزار مي شود.

همچنين نشست "ميراث مشترك ايران و عثماني" و بررسي راههاي احياي نسخه هاي خطي فارسي و نحوه ارتباط با محققان ترك و نيز تجليل از احمد آتش استاد زبان فارسي تركيه با حضور دكتر توفيق سبحاني، دكتر عطا الله حسني، دكتر محمد تقي امامي و دكتر منصور صفت گل در ساعت 15 دوشنبه 19 ارديبهشت ماه در سراي اهل قلم نمايشگاه كتاب برگزار مي شود.

شايان ذكر است موسسه پژوهشي ميراث مكتوب تا كنون بيش از بيست نشست در عرصه پژوهشهاي نسخ خطي، ايران شناسي، ادبيات، عرفان، فلسفه و تاريخ برگزار كرده است.