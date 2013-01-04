سیدعلیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال تیم‌های مدعی صعود به لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور در گروه‌های دو گانه مرحله مقدماتی به شکل دوره ای به رقابت می پردازند تا در نهایت از بین آنها چهار تیم مرحله نهایی مشخص شود.



وی ادامه داد: تیم هندبال مردان صبای قم نیز که با کسب برتری در هفت مسابقه متوالی اکنون در گروه نخست مسابقات مرحله مقدماتی لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور صدرنشین است قطعا یکی از تیم هایی خواهد بود که جواز حضور در پیکارهای مرحله نیمه نهایی این رقابت ها را کسب می کند.



رئیس هیئت هندبال استان قم در ادامه با تاکید بر اینکه تلاش ما صعود صبا به لیگ برتر هندبال کشور است، تصریح کرد: برای در میان گذاشتن آخرین وضعیت تیم هندبال صبای قم در راه صعود به لیگ برتر جلسه ای با محمدرضا کشوری فرد مدیرعامل باشگاه نیز داشته ایم و مسائل را به صورت دقیق با ایشان در میان گذاشته ایم.



وی با تاکید بر اینکه به مردم قم و دوستداران هندبال قول قهرمانی در لیگ دسته اول این فصل را داده ایم، در ادامه بیان داشت: خوشبختانه مدیر عامل باشگاه نیز از جایگاه صبا در لیگ دسته اول هندبال بسیار راضی است و قول هر گونه حمایت و همکاری را برای حضور موفق صبای قم در مرحله نیمه نهایی این فصل و انشاءالله صعود به لیگ برتر را داد.



طباطبایی افزود: تیم هندبال مردان صبای قم در رقابت گروهی لیگ دسته اول کشور تا کنون توانسته مقابل حریفان خود بدون شکست به هفت پیروزی متوالی دست یابد و انشاءالله با موفقیت در سه بازی باقی مانده، جواز حضور در رقابت‌های مرحله نهایی لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور را کسب می کند.



وی تصریح کرد: این تیم بازیکنان بسیار خوبی در ترکیب خود دارد و نکته مهم این است که زیر نظر غلامعلی اکبرآبادی سرمربی با انگیزه و پرتلاش خود تمرینات خوبی را نیز برگزار کرده اند تا از هر نظر آماده مصاف با حریفان قدر خود در این مرحله از مسابقات شوند.



مدیر فنی تیم هندبال صبای قم با ابراز رضایت از تمرینات منظم این تیم که منجر به افزایش میزان آمادگی بازیکنان این تیم شده است، ابراز داشت: این روزها وضعیت تیم در یکی از بهترین و موفق‌ترین مقاطع قرا دارد و موجب شده تا بازیکنان تیم در وضعیت خوبی روحی و جسمی باشند.



لازم به ذکر است: تیم هندبال صبای قم در گروه نخست لیگ دسته اول باشگاه های کشور هم اکنون با هفت پیروزی و 14 امتیاز در صدر قرار دارد.

