مراسم بزرگداشت آیت الله مجتبی تهرانی در مسجد جامع بازار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین مراسم بزرگداشت این عالم ربانی ، در روز دوشنبه 18دی در مسجد میرزا موسی در خیابان15خرداد، بازار شیرازی برگزار خواهد شد.

مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی نیز سه شنبه19دی، ساعت9 صبح در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار خواهد شد.

مکان مراسم بزرگداشت ایشان در شب شهادت حضرت رضا(ع) در روز جمعه22دی از ساعت19در «مدرسه نور» واقع در خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران اعلام شده است.

حضرت آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی پس از تحمل مدت ها رنج و بیماری، بامداد روز چهارشنبه به ملکوت اعلی پیوست.

