"دمبا با" به چلسی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، "دمبا با" امروز جمعه به تیم فوتبال چلسی پیوست و میتواند این تیم را روز شنبه در دیدار با ساوتهمپتون در چارچوب رقابتهای جام حذفی انگلستان همراهی کند.
بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، چلسی این ملیپوش سنگالی را با قراردادی به ارزش 7 میلیون پوند از نیوکاسل به خدمت گرفته است.
"با" پس از پیوستن به چلسی اظهار داشت: از اینکه به چلسی پیوسته ام احساس خیلی خوبی دارم و به خودم می بالم. این انتقال برای من اهمیت داشت چرا که می توانم در آینده به پیشرفت بیشتری برسم. اکنون من اینجا هستم و فقط باید خودم را در این تیم جا بیندازم.
