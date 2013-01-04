"دمبا با" به چلسی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، "دمبا با" امروز جمعه به تیم فوتبال چلسی پیوست و می‌تواند این تیم را روز شنبه در دیدار با ساوتهمپتون در چارچوب رقابت‏های جام حذفی انگلستان همراهی کند.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، چلسی این ملی‎پوش سنگالی را با قراردادی به ارزش 7 میلیون پوند از نیوکاسل به خدمت گرفته است.

"با" پس از پیوستن به چلسی اظهار داشت: از اینکه به چلسی پیوسته ام احساس خیلی خوبی دارم و به خودم می بالم. این انتقال برای من اهمیت داشت چرا که می توانم در آینده به پیشرفت بیشتری برسم. اکنون من اینجا هستم و فقط باید خودم را در این تیم جا بیندازم.