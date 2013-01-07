فیلمبرداری "سیزده" در اکباتان ادامه دارد

سعید سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساخت فیلم "سیزده" که به لیست فیلم‌های جشنواره هم راه نیافت، گفت: فیلمبرداری تا پایان هفته در تهران به پایان می‌رسد و تدوین هم توسط هومن سیدی انجام می‌شود. مهران ملکوتی هم ساخت موسیقی را برعهده دارد. شرمین مهدی‌زاده نیز ساخت موسیقی را انجام می‌دهد.

"سیزده" درباره پسر 13 ساله‌ای است که در سن رشد پدر و مادرش از هم جدا می شوند. او به دلیل تنهایی و عقده‌هایی که برایش به وجود آمده به جوان‌های بزرگتر از خودش پناه می برد و این باعث تغییر و تحولی در وی می شود که هویت واقعی و اصلی او را تغییر می‌دهد. درست وقتی که این پسر باید به ثبات شخصیتی برسد با افرادی بُر می‌خورد و باعث بروز اتفاقاتی در زندگیش می‌شود.

فیلمبردار فیلم علی تبریزی، صدابردار حسین بشاش و دستیار کارگردان و برنامه ریز آن علی ملاقلی پور است. چهره‌پردازی فیلم را هم سودابه خسروی بر عهده دارد.

در "سیزده" امیر جعفری، آزادی صمدی، ریما رامین‌فر، امیر جدیدی، نوید محمدزاده، یسنا میرطهماسب و ویشکا آسایش بازی می‌کنند و مهران احمدی حضور افتخاری دارد.

"آفریقا" عنوان فیلم قبلی هومن سیدی است که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و با استقبال اهالی رسانه و منتقدان روبرو شد. این فیلم امکان اکران عمومی پیدا نکرد و مدتی پیش وارد شبکه نمایش خانگی شد.

فیلم "سیزده" از سوی هیات انتخاب سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر دیده شد ولی به بخش رقابتی جشنواره راه نیافت.