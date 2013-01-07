فیلمبرداری "سیزده" در اکباتان ادامه دارد

سعید سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساخت فیلم "سیزده" که به لیست فیلمهای جشنواره هم راه نیافت، گفت: فیلمبرداری تا پایان هفته در تهران به پایان میرسد و تدوین هم توسط هومن سیدی انجام میشود. مهران ملکوتی هم ساخت موسیقی را برعهده دارد. شرمین مهدیزاده نیز ساخت موسیقی را انجام میدهد.
"سیزده" درباره پسر 13 سالهای است که در سن رشد پدر و مادرش از هم جدا می شوند. او به دلیل تنهایی و عقدههایی که برایش به وجود آمده به جوانهای بزرگتر از خودش پناه می برد و این باعث تغییر و تحولی در وی می شود که هویت واقعی و اصلی او را تغییر میدهد. درست وقتی که این پسر باید به ثبات شخصیتی برسد با افرادی بُر میخورد و باعث بروز اتفاقاتی در زندگیش میشود.
فیلمبردار فیلم علی تبریزی، صدابردار حسین بشاش و دستیار کارگردان و برنامه ریز آن علی ملاقلی پور است. چهرهپردازی فیلم را هم سودابه خسروی بر عهده دارد.
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