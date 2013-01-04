به گزارش خبرنگار مهر حمید رضا فولادگر بعد از ظهر جمعه در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی، راهکارها و چالش‌ها در کتابخانه شهرداری اصفهان برگزار شد، با اشاره به تبیین شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: از اهداف جنگ اقتصادی دشمنان بر علیه ما این است که ما را از برنامه‌‌های پیشرفت باز دارد اما در مقابل ما باید دقت کنیم نخستین اصل اقتصاد مقاومتی ایستادگی و صبر در پیشبرد برنامه‌های توسعه کشور است.

وی افزود: مطابق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مردمی کردن اقتصاد در برابر دولتی کردن آن دومین شاخصه‌مهم اقتصاد مقاومتی است که در این راه تکیه بر سیاست‌های اصل 44، رفع موانع سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و در واقع وارد کردن مردم در صحنه فعالیت‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیریت متمرکز اقتصادی نباید منجر به دولتی کردنم اقتصاد شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیریت متمرکز اقتصادی از نظر متمرکز کردن اجرای چندگانه سیاست‌ها صحیح به نظر می‌رسد، تصریح کرد:نکته مهم این جاست که اگر منظور آقای احمدی‌نژاد از این طرح شائبه دولتی کردن اقتصاد و بازگشت به سیاست‌های شبه سوسیالیستی اول انقلاب باشد این موضوع با اصل 44 و بیانات رهبری جور نیست.

وی افزود: استفاده بهینه از زمان و هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری اقتصادی، بهینه‌سازی مصرف را از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است اما درباره شاخص آخر باید به این نکته توجه داشته باشیم که مطابق فرمایش رهبر در اقتصاد مقاومتی بحث بهینه‌سازی مصرف در میان است که آن را اقتصاد ریاضتی متمایز می‌کند.

‌ لزوم تبدیل تحریم‌ها به فرصت اصلاح ساختار اقتصادی

رئیس کمیسیون حمایت از تولید با اشاره به اینکه رهبر انقلاب بر آن تاکید بسیار دارند این است که تهدیدهای تحریم و جنگ اقتصادی را به فرصت اصلاح ساختار اقتصادی خود را تبدیل کنیم، گفت: تکیه بر محصولات و فناوری‌های دانش بنیان و حمایت از تولید ملی را از دیگر شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است که باید به آنها توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب قصد داشتیم اقتصاد نفتی خود را تغییر دهیم، تاکید کرد: حسن تحریم‌های اخیر این بود که سبب شد شکنندگی ساختار اقتصادی و میزان وابستگی ما به درآمد نفتی مشخص شود.

استقلال سیاسی نیازمند تقئیت ساختار اقتصادی کشور است

فولادگر با بیان اینکه سیاست خارجی ما در دفاع از ارزش‌های انقلابی در برابر بیگانگان خلاصه می‌شود، تاکید کرد: اگر بخواهیم در سیاست،تهاجمی عمل کرده و زیر بار نظام سلطه نرویم نیازمند استقلال اقتصادی در کنار آن هستیم به این معنا که باید در زمینه اقتصادی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ایستادن در برابر نظام سلطه نیازمند اسلحه‌ای همچون استقلال اقتصادی نیز هست، ادامه داد: ما باید این تناقض را برطرف کنیم که اقتصاد ما وابسته به همان کشورهایی باشد که شدیدترین جنگ اقتصادی را بر علیه ما اعمال می‌کنند.

‌پیش‌بینی رهبر انقلاب از جنگ اقتصادی

رئیس کمیسیون حمایت از تولید و اصل 44 با اشاره ‌پیش‌بینی رهبر انقلاب از جنگ اقتصادی ، تاکید کرد: رهبری با روشن‌بینی خاصی از دو سال پیش شرایط کنونی را پیش‌بینی و بحث اقتصاد مقاومتی را از شهریور 89 تاکنون را مطرح کردند اما دولت، مجلس و نهادهای درگیر این هشدارها را کمتر جدی گرفتند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بودجه‌اقتصاد مقاومتی را تبیین کرده‌ایم، تاکید کرد: در یک جمع‌بندی کلی ما کشور را برای جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مورد هشدار رهبر آماده نکرده‌ایم.

کار و تلاش مضاعف مهم‌ترین شاخص اقتصاد مقاومتی

فولادگر تاکید کرد: محقق شدن تمام این هفت شاخص بیان شده در گرو کار تلاش و همت مضاعف و جهاد اقتصادی در راستای جبران عقب‌ماندگی‌ها است که شاخص هشتم را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار اقتصادی کشور سخت است و اینجاست که فلسفه نامگذاری‌های سال‌های اخیر رهبر انقلاب و تاکیدهای ایشان در دیدار با مسئولان نظام درباره جهاد اقتصادی، همت و کار مضاعف و به خصوص اجرای اصل 44 به عنوان راهکار اساسی اصلاح ساختار اقتصادی مشخص می‌شود.