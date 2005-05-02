سند چشم انداز 20 ساله، امنيت، رفاه و آسايش را براي مردم به ارمغان مي آورد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد ارتباطات مردمي دكتر محسن رضايي، وي در گفت وگو با اين ستاد تصريح كرد: به تعبير بسياري از كارشناسان و به استناد تجربيات جهاني، وضع موجود يكي از موانع اساسي در راه اجراي برنامه هاي توسعه به شمار مي رود.

وي همچنين گفت: مردمي كردن اداره امور جامعه و توانمند سازي كارآفرينان روابط و مناسبات اجتماعي مسووليت گرايانه جهت ظرفيت سازي هاي اجتماعي، گسترش مقياس توليد ملي و عدالت اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.

دكتر رضايي افزود: اصلاح و تكميل برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطي مصوب در سند چشم انداز 20 ساله توسعه اجراي موفق آنها ضمن توسعه اقتصاد و فرهنگ ملي ، امنيت ، رفاه و آسايش را براي هموطنان به ارمغان مي آورد.

وي گفت: خوشبختانه سياست هاي كلي نظام، سند چشم انداز 20 ساله توسعه و برنامه پنج ساله تا حد زيادي جزييات را مشخص كرده و تنها به موازات ايجاد تحول در ساختار مديريتي و تغيير جايگاه نقش دولت در كشور و توسعه آتي آن نياز به برخي بازنگري ها و اصلاح و تكميل دارد.

دكتر رضايي افزود: بازنگري در ساختار مديريتي كشور به دلايل تاريخي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي رابطه تنگاتنگي با زندگي مردم و پيشرفت و توسعه يا پسرفت و عقب ماندگي كشور دارد، گام اول در تدوين برنامه كامل و مشخص مديريت اجرايي را تشكيل مي دهد كه بر پايه تحليل صحيح واقعيات داخلي و جهاني صورت خواهد پذيرفت.

به گفته وي، گام تكميلي اين برنامه مطابق با انديشه هاي نوگرايانه، ايجاد تحول ساختاري در آن است كه باعث شود كاركرد دولت به مثابه سازماني كارآمد و با حجمي حدود يك سوم حجم فعلي تا 1390 محدود به نظارت هدايت و حمايت گرديده و تا حد ممكن از تصدي گري و اجرا و تدوين مقررات مختلف كه سد راه توسعه در نظام نوين جهاني مي باشد به ويژه در بعد اقتصادي، فاصله گيرد.