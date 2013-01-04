هیچ اهرمی برای غلبه بر مشکلات سایپا نداریم/ ناداوری 3 امتیاز را از سایپا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی سرمربی تیم سایپا در نشست خبری قبل از بازی سایپا مقابل فولاد در خصوص بازی فردا در جمع خبرنگاران گفت: تیم فولاد تیمی بسیار جوان و با انگیزه است که با رهبری حسین فرکی نتایج خیلی خوبی گرفته و امیدوارم که فارق از نتیجه شاهد یک بازی بسیار زیبا و جوان مردانه از سوی هر دو تیم باشیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص سایپا برای مدعی قهرمانی اظهار داشت: سایپا نشان داده که در سالهای گذشته پتانسیل قهرمانی را دارد ولی قهرمان شدن تمام پارامترها را باید داشته باشد؛مدیریت باشگاه،هواداران،مسئولان استان،مسائل مالی و از همه مهمتر هواداران از جمله مواردی است که برای یک باشگاه لیگ برتری فراهم باشد ولی متاسفانه ما هیچ اهرمی برای غلبه براین مشکلات نداریم.

تقوی در ادامه یادآور شد: همین جا اعلام می کنم مدیریت باشگاه علیرغم زحمات و دلسوزی که میکشد ولی متاسفانه نتوانستند حق ما را از فدراسیون و سازمان لیگ بگیرند چرا که نا داوری در سه دیدار گذشته 3امتیاز را از تیم سایپا گرفت.

وی در پایان افزود: اعتراضات باشگاه فولاد خوزستان مبنی بر از دست دادن امتیازات که از سوی داوری ایجاد شده بود خطاب به فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش باعث شد حمایت همه جانبه خود را از این تیم خوزستانی داشته باشند که همانگونه که شاهدهستیم یکی از علل موفقیتشان پشتیبانه مدیریت ورزش خوزستان است.