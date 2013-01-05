برخی در پی تفرقه بین شیعه و سنی هستند/ لزوم ترویج الگوهای مناسب اسلامی

حجتالاسلام موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه که امروز از دیدگاههای رهبر معظم انقلاب استنباط میشود، وحدت و یکپارچگی همسو با نظام است که عامل الگوبرداری کشورها از آن و انفعال نظام استکباری در مقابل حرکتهای اسلامی میشود.
نماینده دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروزه آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه بسیاری از متفکران و وجدانهای بیدار جهان قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: بنابراین ترویج الگوهای مناسب مبتنی بر اندیشههای اسلامی و وحدت و یکپارچگی باید در دستور کار دست اندرکاران نظام قرار گیرد.
حجتالاسلام احمدی در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی منطقه خاورمیانه، بیان داشت: دستهایی در کار است تا وحدت بین شیعه و سنی را دچار توهمات ذهنی خود کنند و مسیر تفرقه را برای سلطهگران باز کنند.
وی ادامه داد: حربهای که امروزه استکبار در سوریه برای به زانو درآوردن حلقه مقاومت دنبال می کند برگرفته از همین توهمات است که این هوشیاری مسلمانان را میطلبد تا نقشههای دشمنان اسلام را خنثی کنند.
نماینده دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از برنامههای نظام پیادهسازی الگوهای مناسب مبتنی بر اندیشههای اسلامی برای تعامل سازنده در منطقه و جهان است.
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