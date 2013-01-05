تنوع در پوشاک ایرانی کم است/ فرهنگ پوشاک در ایران از مسیرش خارج شده است

سعیده رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: فرهنگ پوشاک در ایران از مسیر خود خارج شده و به دست آوردن مسیر سابق به راحتی امکانپذیر نیست، اما می‌توان با ایجاد تمهیداتی از انحراف بیشتر این مسیر جلوگیری کرد.

وی افزود: طراحی پوشاک در کشور ما باید به چند بخش تقسیم شود، به عنوان نمونه باید پوشاک مخصوص محافل و مراکز مختلف متفاوت باشد و این امر نیازمند حمایت از طراحان زبده در این کار است.

این طراح لباس بیان داشت: بازار به دست چند طرح ابتدایی و ساده از پوشاک است که البته اکثر افراد هم از این امر اظهار نارضایتی ندارند و به طور کلی اکثر مردم ما با نوع پوشاک در جاهای مختلف آشنا نیستند.

رسانه ملی پوشاک مناسب را فرهنگ سازی کند

وی گفت: زمانی که یک طرح از پوشاک در بازار عرضه می‌شود و به صورت عمده و کلی تمام بازار را زیر سلطه خود می‌گیرد، به مراتب بیش از سایر طرح‌های پوشاک می‌تواند در میان مردم جا باز کند و محبوب شود.

رضایی ادامه داد: رسانه ملی باید مبحث فرهنگ سازی را بر عهده داشته باشد و آن را به دست گیرد و انجام دهد، زیرا رسانه ملی بیشترین سهم را در جذب مخاطب دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر طرح‌های پوشاک در ایران به گونه‌ای است که مردم دخالت کمتری در خرید دارند و بیشتر بازار بر سلیقه مردم تاثیر دارد، زیرا تنوع در اجناس بازار کم است و این امر یکی از معایب و دلایل عدم بهینه بودن بازار پوشاک کشور است.

این طراح و پژوهشگر عرصه پوشاک با اشاره به اینکه مردم ما نیاز به آموزش دیدن دارند، تصریح کرد: مردم ما قانع هستند و به راحتی آموزش می‌بینند و خود را با محیط وقف می‌دهد پس مسئولان ما باید قدم اول را در فرهنگ سازی بردارند.