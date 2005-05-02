اميدوارم دولت آينده به سمت دولت كريمه حركت كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، قائم مقام شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي كه در مراسم گراميداشت سالروز شهادت شهيد مطهري در موسسه فرهنگي شهداي موتلفه اسلامي و در جمع اوليا و مربيان و دانش آموزان اين موسسه سخن مي گفت، افزود: اينكه روز شهادت استاد مطهري را روز معلم نام نهاده اند، افتخار معلمان است. البته همه ما بايد از شهيد مطهري آهنگ حركت بگيريم.

عسگراولادي با اشاره به نقش بي نظير شهيد مطهري در پيشبرد جريان انقلاب گفت: حضرت امام (ره) شهيد مطهري را حاصل عمر خود معرفي كرده بود.

رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه ما در روزهاي آينده به ياري خدا به نامزد واحد مي رسيم كه مكمل دو پيروزي است، تصريح كرد: اميدواريم دعاي امام زمان (عج) شامل حال ما شود و دولت آينده به سمت دولت كريمه حركت كند.

قائم مقام شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به انصراف احمد توكلي از نامزدي در نهمين انتخابات رياست جمهوري گفت: فرهنگ اصولگرايي بدين معنا است كه همه براي حفظ وحدت تلاش كنند.