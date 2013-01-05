محورهای احتمالی سخنرانی"راه حل" اسد درباره بحران/اسکندرون هم مطرح است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک رسانه لبنانی اعلام کرد انتظار می رود بشار اسد به زودی "سخنرانی راه حل" را ارائه کند . این سخنرانی بر نقشه راهی برای حل بحران سوریه متمرکز خواهد شد که بر نشست ژنو 2 میان اخضر الابراهیمی و نمایندگان مسکو و واشنگتن مبتنی خواهد بود.



منابعی در رهبری سوریه پیش بینی می کنند که بشار اسد در آینده ای نزدیک، سخنان مهمی ایراد کند که دربرگیرنده دیدگاهش برای حل بحران سوریه خواهد بود.



منابع آگاه به روزنامه الاخبار گفتند مضمون سخنان اسد مطابق متن نامه ای است که اسد آن را از طریق فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در هفته گذشته به مسکو منتقل کرد.



این منابع می گویند در جریان سفر اخضرالابراهیمی فرستاده عربی و بین المللی به دمشق، روسها با رهبران سوریه تماس گرفتند و خواستار اطلاع یافتن از موضع آنها پیش از سفر ابراهیمی به مسکو شدند.



در حالی که ابراهیمی همچنان در حال گفتگو با مقامات سوری بود، اسد، فیصل مقداد را به مسکو فرستاد، مقداد در دیدار با میخائیل بوگدانف معاون وزیر امور خارجه روسیه، موضع بشار اسد در خصوص حل بحران را ابلاغ کرد.



نقطه اساسی در موضع اسد این است اگر اعتراضی به نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 با نامزدهای دیگر وجود نداشته باشد، وی با نقشه راه حل موسوم به "ژنو 2" موافقت می کند که بندهایش شامل : 1- آتش بس2- حضور ناظران بین المللی برای نظارت بر اجرای آن 3- تشکیل کمیته تاسیسی برای بازنگری در قانون اساسی 4- تشکیل دولت وحدت ملی 5- تشکیل مجلس نمایندگان از طریق انتخابات آزاد با نظارت بین المللی



به گفته منابع مذکور، انتظار می رود سخنرانی قریب الوقوع اسد دربرگیرنده راه حل فراگیر با هدف ثبات برای تمام منطقه باشد و به همین سبب دربرگیرنده درخواست برای اعتراف به مشروع بودن موضع سوریه مبنی بر حمایت از مسائل فلسطین و لبنان و مقاومت و همچنین تلاش سوریه برای آزادی اراضی اشغالی اش(جولان اشغالی) خواهد بود و این بار، اسکندرون را به جولان اضافه خواهد کرد.



"اسکندرون در سال 1938 با توطئه فرانسه که در آن سوریه را در استعمار خود داشت، استان اسکندرون را از سوریه جدا و به ترکیه ملحق کرد، ولی هنوز پارلمان سوریه جدایی اسکندرون را نپذیرفته و سوریه ادعای ارضی نسبت به این استان که در کنار مدیترانه قرار دارد، دارد."

این منابع معتقدند که زمان سخنرانی قریب الوقوع اسد در نتیجه تحولات اساسی متعددی است از جمله : تحولات میدانی سوریه به سمتی در حال حرکت است که این حقیقت را اثبات می کند به اینکه نظام سوریه قادر به یکسره کردن نبرد است، اما این امر در یک مدت زمانی طولانی صورت می گیرد، در حالی که مخالفان مسلح قادر به یکسره کردن نبرد چه در مدت کوتاه یا طولانی نیستند و شرط موفقیت آنها در سرنگونی نظام از طریق نظامی و آن هم تجاوز نظامی خارجی است که با توجه به مواضع محکم روسها و چینی ها و همچنین مخالفت ایران با گزینه نظامی، چنین مسئله غیر ممکن است.



نکته دوم اینکه آمریکایی ها تقریبا به این باور رسیده اند که عملا قادر به مهار گروههای تکفیری مسلح حاضر در سوریه نیستند.



به گفته منابع مذکور، نکته مربوط به کناره گیری بشار اسد پس از آنکه دمشق، آن را به مثابه مسئله حاکمیتی دانسته و اعلام کرده است آن را به عنوان بخشی از طرحهای حل بحران نمی پذیرد، کنار گذاشته شده است و مسکو که حامی دیدگاه دمشق است، این ایده را با طرف آمریکایی بررسی کرده است مبنی بر اینکه نقشه راه هیچ اشاره ای به "کناره گیری" اسد نداشته باشد و باقی ماندن اسد به عنوان رئیس جمهوری یا کنار رفتن آن از طریق صندوق رای در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود که سال 2014 برگزار می شود و در مقابل، اسد هیچ مانعی برای عمل به توافق ژنو 2 در صورت موافقت طرفهای دیگر(مخالفان و کشورهای حامی آنها) با نامزدی وی برای انتخابات آتی ندارد.

بر اساس این گزارش، در خصوص اصلاح قانون اساسی، دو نوع نظام سیاسی در سوریه شامل پارلمانی یا ریاست جمهوری مطرح است که بشار اسد نسبت به نوع اول یعنی پارلمانی انعطاف پذیری دارد و در صورت تصویب آن، معنایش انتخاب رئیس جمهوری از سوی پارلمان و نه رای مستقیم مردم خواهد بود تا از مسائل طایفه ای جلوگیری شود و با این مضمون، "طایف" سوری شبیه نظام فعلی لبنان اجرا می شود.

به گزارش مهر، منابع سوری پیش بینی می کنند اگر اوضاع بر وفق مراد پیش رود، تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس اصل سه گانه یعنی مستقل ها، بعثی ها و مخالفان خواهد بود، با این گرایش که نخست وزیر از مستقل ها باشد، به گفته این منابع، رویکردی وجود دارد که ترجیح می دهد هیثم مناع نخست وزیر یا معاون آن باشد و روابط حسنه مناع با بغداد ممکن است به نامزدی وی برای پست نخست وزیری کمک کند و البته حمایت ایران را نیز به دست آورد .



این منابع می گویند اگر هیچ مانعی در برابر ارائه ابتکار احتمالی بشار اسد وجود نداشته باشد و اعتراضی از سوی مخالفان و کشورهای حامی آنها موسوم به باشگاه دوستان ملت سوریه صورت نگیرد، این ابتکار از طریق ایستگاههای زیر، پیگیری خواهد شد که شامل نشست احتمالی در نیمه ماه جاری میان معاونان وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا با حضور ابراهیمی و ایستگاه دوم، رفتن به شورای امنیت تا با این ابتکار با عنوان ژنو 2 موافقت کند.



به گفته این منابع، نشست احتمالی میان باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه، برای تصویب آن در سطح بین المللی و آغاز به صدا در آمدن آژیر حل بحران سوریه خواهد بود.