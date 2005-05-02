به گزارش خبرگزاري مهر، اندرو كارد رئيس كاركنان كاخ سفيد درگفتگو با سي ان ان گفت : به نظر مي رسد كره شمالي يك موشك كوتاه برد آزمايش و آن را به درياي ژاپن پرتاب كرده است .



وي افزود : اين مسئله ما را متعجب نكرد . كره شمالي پيش ازاين نيز موشكهاي خود را آزمايش كرده است و شكستهايي نيز در اين زمينه داشته است .



وي در باره حل بحران هسته اي كره شمالي گفت : ما بايد با همپيمانان خود درجهان به ويژه ژاپن ، كره شمالي ، روسيه و چين همكاري كنيم تا نشان دهيم كه اقدامات كره شمالي ناشايست است .



اندرو كارد خاطر نشان كرد : ما نمي خواهيم آنها تسليحات هسته اي داشته باشند، ما نمي خواهيم شبه جزيره كره هيچ گونه تسليحات هسته اي داشته باشد .



رئيس كار كنان كاخ سفيد نيز پيش از اين در گفتگو با فاكس نيوز گفت : ما ازمقاصد آنها با خبرهستيم و درصدد هستيم با چشمان كاملا باز مراقب آنها باشيم .

مقامات آمريكايي اخيرا ابراز نگراني كرده اند كه ممكن است برد موشكهاي كره شمالي به آلاسكا يا هاوايي برسد .



بنابراين گزارش ، كره جنوبي امروز آزمايش موشك كوتاه برد كره شمالي رادر سواحل شرقي خود كم اهميت جلوه داد ودرباره ارتباط اين آزمايش با بن بست هسته اي پيونگ يانگ هشدار داد .



از سويي ، سونگ مين سون معاون وزير امورخارجه كره جنوبي و رئيس هيات مذاكره كننده اين كشور در مذاكرات هسته اي اعلام كرد : سئول هيچ اطلاعاتي از واشنگتن در باره انجام يك آزمايش هسته اي توسط كره شمالي در يافت نكرده است .



وي همچنين گفت : هيچ نشانه اي از آمادگي پيونگ يانگ براي انجام آزمايش هسته اي وجود ندارد .



در واكنش به خبر آزمايش موشكي كره شمالي ، ژاپن امروز اعلام كرد : اين آزمايش يك تمرين نظامي داخلي است كه هيچ خطري را متوجه توكيو نخواهد كرد .

ازسوي ديگر اين مقام آمريكايي، كره شمالي را متهم كرد كه كه مي خواهد " قلدر دنيا شود". خبرگزار ژاپن به نقل از مقامات ژاپني اعلام كردكه اينان براين باورند كه موشك كره شمالي خطري براي ژاپن ايجاد نخواهد كرد.

گفتني است كه كره شمالي در سال 1998 يك موشك از فراز ژاپن شليك كرد كه در آبهاي دريائي ژاپن فرود آمدند و دو سال پيش نيز حد اقل دو موشك ديگر در آبهاي دريائي ژاپن پرتاب نمود. كره شمالي تلاش مي كند با انجام آزمايشات موشكي موضع خود را در برابر منتقدين تحكيم بخشد.

روزهاي اخير پاره اي از ديپلماتها گفتند ايالات متحده به سازمان بين المللي انرژي اتمي هشدار داده است كه بنظر ميرسد كره شمالي در آستانه آزمايش زميني اتمي قرار گرفته باشد