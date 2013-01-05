علی دهباشی مدیرمسئول نشریه «بخارا» و از دوستان نزدیک محمد گلبن در این باره به خبرنگار مهر گفت: آقای گلبن به دلیل عارضه مغزی، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مهر در تهران بستری است.

به گفته وی، این پژوهشگر حوزه تاریخ و فرهنگ دو روز پیش دچار این عارضه مغزی شده و هم اکنون پزشکان در تلاش برای بازگرداندن وی به شرایط نرمال هستند.

محمد گلبن که هم اکنون 77 سال دارد، تالیفات متعددی در حوزه کتابشناسی انجام داده که برخی از کتاب‌های چاپ شده او به شرح زیر است: کتاب شناسی زبان و خط فارسی، کتاب شناسی نگارگری ایران (از آغاز تا سال 1357)، فهرست توصیفی مقالات جشن نامه‌ها و یادنامه‌ها، مجموعه مقالات فاطمه سیاح، بلند آفتاب خراسان و متون تاریخی.

وی همچنین سفرنامه‌های فراوانی را تصحیح کرده که از آن جمله می‌توان به سفرنامه خسرومیرزا به پطرزبورخ، سفرنامه میرزا ابولحسن ایلچی به روسیه، سفرنامه رکن الدوله به سرخس، سفرنامه ترکستان و ایران و سفرنامه سیف الملک به روسیه اشاره کرد.

از این پژوهشگر عرصه تاریخ و فرهنگ کشورمان، مقالات متعددی نیز در مجلات مختلف از جمله کلک و بخارا به چاپ رسیده است.