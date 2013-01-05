به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد سعیدی حسینی صبح شنبه در اولین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی ناشران استان کرمان اظهار داشت: شرکت تعاونی ناشران کرمان 12سال قبل تاسیس شد اما بعد از یک مدت کوتاه فعالیت دچار کم کاری و در نهایت متوقف شد.

وی تصریح کرد: از حدود سه ماه قبل با طراحی ایده های جدید در صدد برآمدیم تا یک شرکت تعاونی جدید و با رویکرد های متفاوت در حوزه نشر استان کرمان تاسیس کنیم که خوشبختانه پس پیگیری های بسیار موفق شدیم تا با همکاری برخی از فعالان عرصه فرهنگ استان کرمان یک تعاونی قوی و جدید و با اهداف و برنامه های مدون و مدرن به ثبت برسانیم.

سعیدی حسینی در ادامه به گوشه ای از فعالیت های انجام شده در ماه های اخیر در حوزه نشر و فرهنگ استان اشاره و تصریح کرد: حضور گسترده در بیش از 95 رویداد فرهنگی استانی و ملی و بین المللی کتاب، دریافت بیش از 50 تقدیرنامه و لوح تقدیر از مقالات فرهنگی استانی و کشوری، راه اندازی رادیو کتاب، معرفی اخبار کتاب در واحد خبر کرمان و همچنین معرفی تازه های نشر استان کرمان در جراید محلی استان و طراحی شبکه قوی و بزرگ فروش کتاب در جنوب شرقی ایران گوشه ای از فعالیت های انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در دور جدید فعالیت تعاونی ناشران استان کرمان شاهد موفقیت بیشتری در این عرصه باشیم.

مدیر عامل شرکت تعاونی ناشران استان کرمان به پیشنهادات و ارائه راهکارهای جدید حوزه فعالیت این تعاونی پرداخت و گفت: از مسئولان درخواست داریم که برای راه اندازی اتاق فکر تعاونی ناشران استان کرمان ما را یاری کنند.