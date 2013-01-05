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۱۶ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

به همت رایزنی فرهنگی ؛

مراسم بزرگداشت آیت الله تهرانی در فیلیپین برگزار شد

مراسم بزرگداشت آیت الله تهرانی در فیلیپین برگزار شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: در مراسم اربعین حسینی و با حضور ایرانیان مقیم ، دانشجویان و شیعیان فیلیپینی از مقام عالم ربانی حضرت آیت الله اقا مجتبی تهرانی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، شامگاه پنجشنبه به مناسبت اربعین حسینی (ع) مراسم سوگواری و قرائت دعای کمیل در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مانیل برگزار شد.

در این مراسم که بیش از 250 تن  از ایرانیان مقیم ، دانشجویان و شیعیان فیلیپینی حضور داشتند به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی نیز قرائت قرآن و فاتحه نیز برگزار گردید.

سپس حجت الاسلام و المسلمین موسوی ریاست کالج بین المللی المصطفی (ص) در فیلیپین نیز طی سخنانی موضوعات مرتبط با این ایام را بررسی کرد و در ارتباط با شخصیت حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی نیز مطالبی را بیان  کردند.

دراین مراسم عزاداران به سوگواری پرداختند و در پایان مراسم نیز از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد .
 
 

کد مطلب 1783710

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