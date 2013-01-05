مراسم بزرگداشت آیت الله تهرانی در فیلیپین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، شامگاه پنجشنبه به مناسبت اربعین حسینی (ع) مراسم سوگواری و قرائت دعای کمیل در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مانیل برگزار شد.

در این مراسم که بیش از 250 تن از ایرانیان مقیم ، دانشجویان و شیعیان فیلیپینی حضور داشتند به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی نیز قرائت قرآن و فاتحه نیز برگزار گردید.

سپس حجت الاسلام و المسلمین موسوی ریاست کالج بین المللی المصطفی (ص) در فیلیپین نیز طی سخنانی موضوعات مرتبط با این ایام را بررسی کرد و در ارتباط با شخصیت حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی نیز مطالبی را بیان کردند.

دراین مراسم عزاداران به سوگواری پرداختند و در پایان مراسم نیز از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد .



