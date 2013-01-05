کشت زعفران فرصتی طلایی برای گلستان به شمار می رود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی استانداری گلستان گفت: پیش نویس طرح توسعه زعفران تهیه و مصوب شده و برای اجرای طرح جامع توسعه زعفران نیز توسط مرکز تحقیقات کشاورزی تا پاین بهمن ماه سال جاری تامین اعتبار شود.

وی افزود: برای توسعه کشت زعفران در استان باید تسهیلات ارزان قیمت برای کشت، توسعه، صنایع تبدیلی و صادرات در اختیار زعفران کاران قرار گیرد.

استاندار گلستان با اشاره به برگزاری جشن زعفران در 11 آبان ماه سال جاری گفت: این جشنواره در روستای وامنان شهرستان آزادشهر برگزار شد که ظرفیت بزرگی برای استان است و باید در دستور کار مدیرلان دستگاه های اجرایی مربوطه قرار گیرد.

وی اذعان داشت: از مهمترین مزیت های کشت زعفران یک سال کشت و برداشت چندین ساله است، وزن کم، عدم نیاز به وسایل جابجایی مخصوص، سهولت جابجایی، هزینه کم، مقاومت بالا در برابر سرما و آفات، داشتن بازار بزرگ در کشور و دنیا از دیگر مزیت های این کشت است.

استاندار گلستان تصریح کرد: انتظار می رود تا سازمان جهاد کشاورزی بخش ویژه ای در جهتاد کشاورزی برای زعفران ایجاد کند و زعفران نیز مانند برج قابوس و خاویار برند استان شود و حداکثر استفاده را از ان برد.

قناعت ادامه داد:طرح جامع سواحا استان نیز برای تبدیل به طرح تفصیلی سواحل مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه ان به شورای برنامه ریزی اعلام شود.

وی با اشاره به طرحGIS گفت: مطالعات و فاز یک این طرح به پایان رسیده و به تصویب شورای برنامه ریزی رسیده است، معاونت برنامه ر یزی استانداری موظف است اعتبارات لازم را برای فاز های دو، سه و چهار در اعتبارات برنامه پنج ساله پنجم تخصیص دهد، تعیین مشاور نیز بر عهده مدیر کل برنامه و بودجه است .