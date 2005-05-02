به گزارش خبرنگار تلويزيوني خبرگزاري "مهر"، تصويربرداري مستند 35 دقيقه اي "... ماريا" تمام شده است و اين مستند درحال حاضر درمرحله ميان نويسي است .

اين مستند داستان زندگي راننده كاميوني 50 ساله به نام " ابراهيم " است كه در يكي از كشورهاي خارجي تغيير جنسيت مي دهد و اسم "ماريا پاك گوهر " را براي خود برمي گزيند.

مستند " ... ماريا " با كمك " ماريا پاك گوهر " و پروفسور "ميرجلالي" ساخته شده است و " عابس برهان " آن را كارگرداني كرده است .

اين مستند به تهيه كنندگي محسن كاسه ساز توليد مي شود و در آن مرتضي پايه شناس (تصويربردار ) پويان بحق (دستيار كارگردان وبرنامه ريز ) محمدرضا محبوبي ( مديرتوليد ) منصور ضابطيان ( مشاورطرح ) ستاراوركي ( موسيقي ) علي كثيري (مديرمالي ) و... همكاري دارند.