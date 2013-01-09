خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و هنر: جشنواره تجسمی فجر، یکی از جشنواره‌های تازه تاسیس هنری کشور است که بنا به تعریف جشنواره‌های فجر در ایام بهمن‌ماه و همزمان با سایر برنامه‌های هنری کشور در تهران برگزار می‌شود.



این جشنواره با طرحی از سوی حبیب‌الله صادقی مدیر امور تجسمی وزارت ارشاد دولت نهم و زمان وزارت صفارهرندی متولد شد ولی با رفتن صادقی یکی دو سالی این طرح خاک خورد تا در نهایت پنج سال پیش توسط محمود شالویی که مدیریتی طولانی و به نسبت موفق در حوزه هنرهای تجسمی داشت، برای اولین بار افتتاح شد و به حیات خود به مدت چهار سال ادامه داد.

برخی از هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی این جشنواره را تقابلی از سوی وزارت ارشاد با دوسالانه‌های تخصصی تجسمی کشور می‌دانستند، ولی برگزاری مرتب و سروقت دوسالانه‌ها این اطمینان را به هنرمندان داد که قصد وزارت ارشاد برهم زدن دوسالانه‌های تخصصی هنرمندان تجسمی نیست.



داوری جشنواره اول در بخش‌های مختلف به گونه‌ای بود که نوید یک جشنواره خوب و قابل تامل را می‌داد؛ رویدادی که به نوعی عنوان جشنواره جشنواره‌ها را یدک می‌کشید.



این روند ادامه داشت تا اینکه یک عصر پنج‌شنبه و در سکوت خبری، شالویی چمدان برداشته و به اصفهان کوچ کرد تا زمزمه‌هایی که حکایت از اختلاف‌نظر‌هایش با مدیران بالادستیش داشت، به واقعیت بپیوندد.

شالویی رفت و اصغر امیرنیا به سرپرستی اداره هنرهای تجسمی رسید تا راه‌های رفته را ادامه دهد و طرح‌های نیمه کاره را به سرانجام رساند و البته ایده‌های جدید را هم اجرایی کند.

امیرنیا از آغاز سال مدام برگزاری دوسالانه‌های مختلف هنری را که اتفاقا بودجه آنها نیز تصویب شده بود، نوید داد ولی متاسفانه این دوسالانه‌ها در رشته‌های مختلف با نظم برگزار نشد و به همین دلیل اعتبار آنها بعضا در عرصه داخلی و خارجی زیر سوال رفت.

و اما در همه این روزها امید هنرمندان به جشنواره تجسمی فجر بود و اینکه با بهترین کیفیت و ارزش هنری برگزار شود و البته چشم امید آنها به حضور چهره‌های شاخص و نام‌آشنا در لیست داوران جشنواره تجسمی فجر هم بود.

از آنجا که این روزها به پنجمین دوره برپایی جشنواره تجسمی فجر نزدیک می‌شویم به همین بهانه مروری بر اسامی داوران این پنج دوره برپایی جشنواره داشته‌ایم:

هیات انتخاب و داوران نخستین جشنواره تجسمی فجر



هیات انتخاب پوستر: کورش پارسانژاد، مسعود سپهر، مصطفی اسداللهی، مصطفی ندرلو، مسعود نجابتی

هیات داوران پوستر: قباد شیوا، مصطفی اسداللهی، مسعود نجابتی، سیدحمید شریفی، سیدمحمد فدوی

هیات داوران نقاشی: ایرج اسکندری، مرحوم محمدعلی ترقی جاه، اصغر کفشچیان مقدم، همایون سلیمی، فرح اصولی

هیات انتخاب کاریکاتور: بهمن عبدی، جواد علیزاده، کیارش زندی، محسن نوری نجفی، بهرام ارجمندنیا

هیات داوران کاریکاتور: جواد علیزاده، بهمن عبدی، غلامعلی لطیفی، حسین نیرومند، محمدعلی بنی اسدی

هیات انتخاب مجسمه: حمید شانس، ملک دادیار گروسیان، قدرت ا... مهماریان، محمدرضا ذبیح ا... زاده، جعفر نجیبی

هیات داوران مجسمه: کورش گلناری، حمید شانس، ملک دادیار گروسیان، کیوان پور نصری نژاد، شیرین حاجی کریملو

هیات انتخاب عکاسی: فرهاد سلیمانی، محمدمهدی رحیمیان، مجید ناگهی، داریوش عسگری، مهدی مقیم نژاد

هیات داوران عکاسی: جاسم غضبانپور، فرهاد سلیمانی، مسعود زنده روح کرمانی، محمدمحدی رحیمیان، سیف ا... صمدیان



داوران دومین دوره جشنواره تجسمی فجر



هیات داوران رشته نقاشی: ناصر آراسته، حبیب الله آیت اللهی، حبیب الله توحیدی، محمود جوادی پور، امیر ادهم ضرغام

هیات داوران رشته مجسمه سازی: یعقوب امدادیان، محمدمهدی انوشفر، محمدرضا ذبیح ا... زاده، سیدشجاع الدین شهابی، جعفر نجیبی



هیات داوران رشته سفال و سرامیک: یعقوب امدادیان، حمیدا... رضایی، عباس روحانی، محمدمهدی قان بیگی، مرتضی نعمت‌اللهی



هیات داوران رشته نگارگری: محمدباقر آقامیری، مرتضی حیدری، محمدعلی رجبی، هوشنگ فرزان، عباس جمال پور



هیات داوران رشته خوشنویسی: عباس اخوین، جلیل رسولی، عبدالصمد صمدی، محمد کاشانی آزاد، غلامرضا مشعشعی



هیات داوران رشته عکاسی:فرهاد سلیمانی، سیف ا... صمدیان، اسماعیل عباسی، حسن غفاری، علیرضا کریمی صارمی



هیات داوران ایرانی رشته کاریکاتور:بهرام ارجمندنیا، بهمن عبدی، حسین نیرومند؛ داوران ایرانی رشته کاریکاتور، آرس ( کوبا) ، هیکابی دمیرچی ( ترکیه)

داوران سومین جشنواره تجسمی فجر



هیات داوران رشته نقاشی: مرتضی اسدی، کاظم چلیپا، مهدی حسینی، جلال شباهنگی، منوچهر معتبر



هیات داوران رشته خوشنویسی: نصرا... افجه ای، جواد بختیاری، امیر احمد فلسفی، یدا... کابلی خوانساری، مجتبی ملک زاده



هیات داوران رشته سفال و سرامیک: محمدمهدی انوشفر، یعقوب امدادیان، محمدمهدی قان بیگی، ایرج محمدی، ژیلا کامیاب



هیات داوران رشته نگارگری: محمدباقر آقامیری، حسن بلخاری قهی، عباس جمال پور، پرویز حاصلی، مجید مهرگان



هیات داوران رشته عکاسی: مسعود زنده روح کرمانی، فرهاد سلیمانی، افشین شاهرودی، محمود عبدالحسینی، علیرضا کریمی صارمی



هیات داوران رشته پوستر: مصطفی اسدالهی، صداقت جباری کلخوران، ابراهیم حقیقی، مسعود نجابتی، علی وزیریان



هیات داوران رشته کاریکاتور: کامبیز درمبخش( ایران)، سیدمسعود شجاعی طباطبایی( ایران)، جواد علیزاده( ایران)، محمد حسین نیرومند( ایران)، دالسیو ماچادو( برزیل)،آنجل بولیگان کوربو( مکزیک)، میخاییل کونتوریس( یونان)



هیات انتخاب و داوری چهارمین جشنواره تجسمی فجر



هیات داوری بخش عکاسی: حسن غفاری، فرهاد سلیمانی، سید عباس میرهاشمی، مجید ناگهی، مسعود زنده روح کرمانی، سید عباس میرهاشمی، جاسم غضبانپور، علیرضا کریمی صارمی



هیات داوری بخش مجسمه سازی: فرهاد ابراهیمی، محمد بهرامی، شیرین حاجی کریملو، محمد تقی صداقتی، محمدرضا ذبیح الله زاده

هیات داوری بخش سفال و سرامیک: جلال شباهنگی، نفیسه خلج، جعفر نجیبی، رجحانه حسینی، جعفر نجیبی، فریده تطهیری مقدم، مهران هوشیار



هیات داوری بخش پوستر: محمد حسین حلیمی، بیژن صیفوری، علی وزیریان، مسعود نجابتی، کوروش پارسانژاد، سید حسن موسی زاده، علی وزیریان



هیات داوری بخش تصویرسازی: ابوالفضل همتی آهویی، کیانوش غریب پور، عطیه مرکزی، مهنوش مشیری، علیرضا گلدوزیان، فضل الله طباطبایی، پیمان رحیمی زاده



هیات داوری بخش کاریکاتور : کامبیز درم بخش، جواد علیزاده، بهمن عبدی، برند ارتل، کارلوس آموریم، کامبیز درم بخش، جواد علیزاده، بهمن عبدی، محمد حسین نیرومند، امین آقایی

هیات داوری بخش نگارگری: مجید مهرگان، مصطفی گودرزی، محمد باقر آقامیری، عباس جمالپور، مهین افشانپور، مجید مهرگان، مصطفی گودرزی، محمد باقر آقامیری

هیات داوری بخش خوشنویسی: غلامحسین امیرخانی، عباس اخوین، نصرالله افجه ای، محمد حیدری، صداقت جباری، محمد حسن عطارچیان، احمد عبدالرضایی، ایرج نعیمایی، مجتبی ملک زاده

هیات داوری بخش نقاشی: محمود جوادی پور، محمد حسین حلیمی، مصطفی گودرزی، کاظم چلیپا، مهدی حسینی، مصطفی گودرزی، کاظم چلیپا، مهدی حسینی

هیات اتخاب و داوران پنجمین جشنواره تجسمی فجر

هیات داوران بخش نگارگری: اردشیر مجردتاکستانی، یوسف حسینی و مینا صدری

هیات داوران بخش پوستر : مصطفی اسدالهی، صداقت جباری و کوروش پارسانژاد

هیات انتخاب و داوری بخش کاریکاتور: کامبیز درم‌بخش، علیزاده، لطیفی، سید مسعود شجاعی طباطبایی و محمد حسین نیرومند

هیات داوران بخش تصویر‌سازی: بهزاد غریب‏پور، فاطمه رادپور و سیدحسام‌الدین طباطبایی

هیات انتخاب و داوری بخش مجسمه‌سازی: ایرج محمدی، شیرین حاجی‌کریملو و رضا قره‌باغی

هیات داوران بخش نقاشی: مرتضی افشاری‏فرکی، مصطفی ندرلو و اصغر کفشچیان‏‌مقدم

هیات داوران بخش عکس : افشین شاهرودى، سعید دستورى، مهدى منعم، کریم ملک‏مدنی و فرهاد سلیمانى

هیات داوران بخش سفال: رضا تائبی، رجحانه حسینی، عباس افتخاری، یعقوب امدادیان و حمید شانس

هیات انتخاب بخش مقالات: مجید حسینی‏راد، خشایار قاضی‏زاده و محمد خزایی

هیات انتخاب بخش خوشنویسی: غلامحسین امیرخانی، محمد سلحشور و علی شیرازی

در یک نگاه اجمالی به این اسامی می‌توان متوجه شد که جشنواره هر دوره عموما داوران جدیدی در بخش‌های مختلف داشته و تکرار نام‌ها اتفاق رایجی در این پنج سال نبوده است. جشنواره تجسمی فجر را می‌توان جشنواره‌ای دانست که هر سال با گروه جدیدی از داوران کار کرده و حتی در دوره‌ای داوران خارجی نیز داشته است؛ اتفاقی که تا امروز دیگر تکرار نشده است.

پنجمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی 14 بهمن تا 12 اسفندماه برگزار می شود.

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گزارش از: مجید احمدی

