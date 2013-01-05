اجرای طرح سالم سازی محصولات کشاورزی لرستان/ کاهش استفاده از سموم

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش دولتشاه ظهر شنبه در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی خرم آباد گفت: برای افزایش تولید محصولات کشاورزی دو راه افزایش سطح زیر کشت و دیگر افزایش عملکرد در واحد سطح وجود دارد.

وی ادامه داد: از آنجایی که در زمینه افزایش سطح زیر کشت با محدودیت مواجه هستیم در نتیجه بهترین راه، افزایش عملکرد در واحد سطح است که راهکار آن حذف عوامل خسارت زا در تولید محصولات کشاورزی است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: برنامه ای در وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان طرح مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات یا IPM تدوین شده است که هدف آن استفاده از تلفیقی از روشهای مختلف در مبارزه با عوامل خسارت زا است.

دولتشاه با اشاره به برنامه های سازمان حفظ نباتات در زمینه حل مشکل استفاده بی رویه از سموم گفت: سازمان حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکل استفاده بی رویه از سموم طرح تضمین و تولید محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای را تدوین کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح اولویت اول به محصولات سبزی و صیفی، اولویت دوم به میوه جات و تولیدات باغی و اولویت سموم به محصولات زراعی و باغی شامل غلات و حبوبات داده شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: بر همین اساس در سال جاری اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان به این طرح اختصاص داده شده که در قالب این طرح کارشناسان رشته گیاه پزشکی در 80 کلینیک در سطح استان مشغول ارائه خدمات به کشاورزان هستند.

وی گفت: بر اساس این طرح برای هر هزار هکتار یک نفر کارشناس، هر 500 هکتار گندم آبی یک نفر کارشناس، هر 150 هکتار سبزی و صیفی یک نفر کارشناس، محصولات باغی هر 250 هکتار یک نفر و سایر محصولات تعداد کارشناسان با توجه به منطقه تعیین می‌شود و بدون نسخه گیاه پزشکان سموم به کشاورزان فروخته نمی شوند.

دولتشاه همچنین از اجرای طرح مانیتورینگ در این زمینه خبر داد و گفت: هدف از این طرح نظارت و بررسی کامل روند توزیع سموم، از زمان ورود به کشور و یا تولید در کشور تا زمان توزیع آن است و بر اساس آن مشخصات و تاریخ تحویل به کشاورزان ثبت شده و به حفظ نباتات اعلام می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان مبارزه بیولوژیکی در مزارع نخود، ذرت و گوجه فرنگی استان و پرورش زنبور تریکوگراما برای مبارزه بیولوژیکی با کرم گلوگاه انار و همچنین هماهنگی با سازمان میادین صدور گواهی سلامت برای محصولات سالم را نمونه هایی از اقدامات مدیریت حفظ نباتات در راستای سالم سازی محصولات کشاورزی عنوان کرد.