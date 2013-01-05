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۱۶ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

زارع زاده:

قطع آب معدن چادرملو حق مردم بهاباد بود

قطع آب معدن چادرملو حق مردم بهاباد بود

بهاباد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان‌های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی، اعتراض مردم بهاباد و قطع آب معدن چادرملو را حق مردم این شهرستان خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دخیل‌عباس زارع ‌زاده در جمع مردم بهاباد با انتقاد از سخنان امام جمعه اردکان اظهار داشت: مردم بهاباد حقی را طلب کردند که سال‌های طولانی از آنها گرفته شده بود.

وی افزود: این مردم چیزی اضافه‌تر از حق خود نخواسته‌اند و از حق کسی نگرفته‌اند.

زارع‌زاده ادامه داد: مردم بهاباد باج‌خواه نیستند که اگر باج‌ خواه بودند در حالی که تا سال۸۲ یک ریال به آنها در مقابل آب داده نشد، سکوت نمی‌کردند.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی همچنین از استاندار و مدیریت اطلاعات استان یزد در برخورد با مردم بهاباد، این قضیه را به درستی مدیریت کردند، قدردانی کرد.

نماینده مردم بهاباد ادامه داد: این موضوع را با جدیت پیگیری کرده‌ام و جلساتی نیز با رئیس جمهور، وزیر صنعت و معدن، مدیرعامل معدن چادرملو و استاندار داشتم و مردم بهاباد بدانند که از حق آنها دفاع خواهد شد.

برداشت آب توسط معدن چادرملو یک تجاوز آشکار بود

زارع‌ زاده خواستار پاسخگویی در مورد دلیل اضافه برداشت آب توسط معدن شد و آن را یک تجاوز از حق آشکار دانست.

وی ابراز امیدواری کرد: با تحقق عملی وعده‌های وزرا و استاندار یزد، مردم بهاباد مزه احقاق حق پایمال شده ۲۳ ساله خود را بچشند.

زارع ‌زاده همچنین عنوان کرد: بر اساس گفته استاندار یزد، پروژه گاز بهاباد نیز در زمره طرح‌های مهر ماندگار قرار گرفته و تصمیم قطعی است که کارخانه گندله نیز در این شهرستان به مرحله اجرا درآید.

کد مطلب 1784014

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