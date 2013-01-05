زیرگذر امام علی مهریز بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره راه و شهرسازی مهریز از آغازعملیات آسفالت پرترددترین مسیرهای ییلاقی استان یزد یعنی زیرگذر امام علی مهریز خبر داد و اظهار داشت: زیرگذر امام علی(ع) مهریز به عنوان راه دسترسی به روستاهای خوش آب و هوا، ییلاقی و سرسبز شهرستان مهریز از جمله منشاد، میانکوه، دامگاهان و تنگ چنار از پرتردد ترین مسیرهای ییلاقی استان به شمار می‌رود و پس از احداث زیر گذر آن که چندین ماه هم به طول کشید، بالاخره پیمانکار این طرح عملیات آسفالت آن را آغاز کرد.

وی عنوان کرد: در صورتی که مشکل حادی به وجود نیاید، آسفالت آن تا پایان همین هفته تکمیل و زیرگذر برای تردد مسافران باز خواهد شد.

جمشیدی ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی مردم در تکمیل شدن این طرح افزود: با آغاز طرح نیز برای رفاه حال مسافران و همشهریان راه دسترسی فرعی در نظر گرفته شده بود.

جمشیدی ضمن قدردانی از پیگیری های فرماندار مهریز برای تکمیل این طرح، با بیان اینکه فاضلاب جمع آوری آبهای سطحی برای زیرگذر احداث شده است، اظهار داشت: یک میدان در خروجی زیرگذر و یک میدان نیز در ورودی زیرگذر احداث شده است.