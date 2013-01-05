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۱۶ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۴۲

نمایشگاه عکس عاشورایی "نقش خورشید" در خرم‌آ‌باد برپا شد

نمایشگاه عکس عاشورایی "نقش خورشید" در خرم‌آ‌باد برپا شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نهمین نمایشگاه عکس عاشورایی با عنوان "نقش خورشید" با موضوع عزاداری مردم لرستان در تاسوعا و عاشورای حسینی‌ (ع) در مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خرم‌آ‌باد برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ نمایشگاه عکس عاشورایی "نهمین سوگواره عکس نقش خورشید" با موضوع عزاداری مردم لرستان به ویژه کودکان و نوجوانان در ایام تاسوعا و عاشورا ظهر شنبه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک خرم‌آ‌باد راه اندازی شد.

در نمایشگاه یاد شده عکس‌ها و نقاشی‌های کودکان و نوجوانان و مربیان با موضوع عاشورا به نمایش گذاشته شده است.

بنابر این گزارش با فراخوان سوگواره عکس عاشورایی "نقش خورشید" تعداد 377 قطعه عکس به دبیرخانه این سوگواره ارسال شده بود که از بین آنها آثار برتر انتخاب و به 12 نفر جوایزی اهدا ‌شد.

همچنین نمایشگاهی از آثار برتر ارسالی به این سوگواره امروز با حضور مسئولان در خرم آباد دایر شد. نمایشگاه عکس عاشورایی نقش خورشید تا پایان ماه صفر برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 1784094

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