بازيافت "دن كيشوت" در تالار قشقايي اجرا مي شود

به گزارش خبر نگار تئاتر"مهر" ، با توجه به سال 2005 به عنوان سال دن كيشوت گروه تئاتر "خويد" در حركتي خود جوش نمايشي بر اساس اين رمان جاودانه را براي اجرا آماده كرده است.

"دن كيشوت" كه براساس طرحي از علي اصغر دشتي به قلم علي قلي پور به نگارش در آمده ،روايتگر قصه يك كشيش و دانشجويي است كه در رقابتي تنگاتنگ سعي دارند "دن كيشوت" و همراهش "سان چو" را از سفري كه آغازكرده اند، بازگردانند.

هدايت هاشمي، يونس لطفي، جواد پور زند، مسعود شيخي ، رامين سيار دشتي، نگار عابدي، عباس حبيبي، آرش بزرگ زاده، رامونا شاه، ليلا سياره ، محمدپويا، خسرو محمودي ، علي هاشمي و حميد رضا زاده بازي مي كنند.

مژگان عيوضي ، فرشا فزوني و هادي عامل نيز در اين نمايش به ترتيب طراح لباس ،آهنگسازو دستيار كارگردان هستند.نمايش دن كيشوت در حالي در خردادماه سال جاري اجرا مي شود كه سراسر جهان جشن بزرگداشت اين رمان را برگزار مي كنند .

علي اصغر دشتي تاكنون نمايشهاي ننه دلاورو فرزندانش، مجلس شبيه خواني زن، مجلس شبيه خواني شازده كوچولو و "كافي شاپ- داخلي- شب " را به روي صحنه برده است.