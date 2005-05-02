مشكل اصلي تئاتر ايران ، ضعف نمايشنامه است

رضا صابري نمايشنامه نويس وكارگردان تئاتر كه روز گذشته درجشن نمايشنامه نويسان حضورداشت ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار تئاتر مهر گفت : تئاتر ماازتنها عنصري كه رنج مي برد درام ومتن است .به نظرمن درام نويس خوب خيلي كم داريم .

وي ضمن انتقاد ازوضعيت كنوني تئاتر گفت: به نظرمن تئاتر درسال هاي اخير توي سايه راه رفته چنانچه دولت تئاتر را به عنوان يك ضرورت اجتماعي بپذيرد وحمايت كند متون ايراني دراولويت قرارمي گيرند . درحالي كه درشرايط حاضربيشتر گرايش به سمت نمايشنامه هاي خارجي وجود دارد.

رضا صابري درباره برپايي جشن روز جهاني تئاتر گفت : اين حركت به عنوان قدم اول پخته وكامل نيست ولي تشويقي است كه كارها بيشتر جدي شود هرچند دارم درمملكت ما هيچ وقت جدي نبوده حكام ما درتاريخ همواره به دنبال توسعه قدرت بودند و اين ازريشه هاي عدم برخورد مناسب با مقوله تئاتر است .

گفتني است رضا صابري به دعوت انجمن نمايشنامه نويسان ازمشهد درمراسم حضور يافته ودرجشن روز گذشته نمايشگاهي از آثار وسوابق او با حضور خودش براي تماشاي علاقه مندان ترتيب داده شده بود .