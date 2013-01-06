بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر مجهز به دستگاه بیهوشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد یزدانی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیمارستان های کاشمر نیاز به تجهیزات به روز جهت خدمت بهتر به بیماران را دارد اظهار کرد: غلامحسین باستانی، خیر کاشمری در راستای کمک به خرید تجهیزات بیمارستان مبلغ 300 میلیون ریال به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) کاشمر کمک کرد.



مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر در این خصوص افزود: این مبلغ اهدایی با مشارکت مستقیم این خیر و کمک صندوق قرض الحسنه همت کاشمر صرف خرید یک دستگاه بیهوشی جهت اتاق عمل بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شد که به تجهیزات اتاق عمل این بیمارستان افزوده شده است.

یزدانی بیان کرد: این خیر چندی قبل نیز با مشارکت بنیاد بیماریهای خاص، اقدام به خرید سه دستگاه دیالیز جهت بخش دیالیز بیمارستان شهید مدرس (ره) کرده بود که بیماران دیالیزی کاشمر با این دستگاهها دیالیز می شوند.

